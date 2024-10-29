Народные приметы 30 октября. Почему на Осию Колесника нельзя мыться

Православная церковь 30 октября вспоминает пророка Осию, а в народе этот день назван «Осия Колесник». Также в эту дату почитают две иконы Божией Матери — «Прежде Рождества и по Рождестве Дева» и «Избавительница». Подробнее о жизни пророка и предупреждениях народных поверий — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Родившись в небогатой семье, Осия Колесник с ранних лет ощущал тяжесть земных забот и поисков. Его знания о духах природы и мудрость предков вскоре привлекли к нему людей, которые искали ответы на свои вопросы. Несмотря на множество испытаний, Осия оставался верен своим убеждениям, но со временем столкнулся с неверием и непониманием, что в конце концов привело к его трагической смерти. Смерть Осия Колесника стала символом жертвы ради истины.

В этот день ранним утром в домах зажигали свечи и ставили на столы освященный хлеб — символы жизни и достатка. На кладбищах люди очищают могилы, приносят цветы. Издавна в этот день проводились народные гуляния с песнями и танцами.

Фото: [ pxhere.com ]

Приметы

Если домашние гуси в этот день машут крыльями, значит пойдет дождь;

Если луна светит ярко — будет теплая погода, если тускло — пойдет дождь;

Если мало звезд не небе, значит погода ухудшится;

В этот день не принято мыться, чтобы не «смыть» здоровье;

Нельзя начинать новую работу, потому что ее не удастся доделать;

Не следует делиться радостями с чужими людьми, потому что в ответ придут неприятности;

Также плохой приметой считается провести весь день в одной одежде;

В это время начинали чинить колеса у телег и подготавливать сани на зиму;

Хозяйки проветривали матрасы и подушки перед наступлением холодов.

Именины в этот день празднуют: Леонтий, Кузьма, Иосиф, Демьян, Антон, Андрей, Александр.

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