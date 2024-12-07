Народные приметы 8 декабря. Что можно и нельзя делать в день Клима Холодного

Память великомученика Климента чтит православная церковь 8 декабря. В народе день называют Клим Холодный. Подробнее о святом и приметах на 8 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Великомученик Климент был одним из первых последователей Христа. По преданию, святой родился в Риме и был учеником апостола Петра. После служений он был сослан в Крым, где, несмотря на жестокие испытания, продолжал проповедовать слово Божие.

В день его памяти 8 декабря в храмах совершаются литургии, поются Акафисты, а верующие обращаются к святому с молитвами о защите и заступничестве. Женщины в этот день не выходили из дома без особой надобности, а дела, согласно поверьям, стоит начинать на голодный желудок. Также приметы гласят, что лучше ни с кем не ругаться 8 декабря и не вмешиваться в чужие дела.

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Приметы

Ранние петухи — скоро потеплеет;

Если круги вокруг луны увеличиваются, значит скоро закончится ненастье;

Если снег идет, лето будет дождливым;

Полевые мыши двинулись на деревню — зима будет холодная;

Даже если на улице сильный мороз, ругаться на него в день Клима Холодного запрещено — можно навлечь беду;

Нельзя переедать, а также употреблять мясные и молочные продукты;

Лучше не ругаться и не затевать ссору в Климентьев день;

Не желательно вмешиваться в чужие дела;

Женщины не выходили из дома без необходимости, а занимались делами по дому;

Дела в этот день принято начинать на голодный желудок, чтобы они давались легко.

Именины в этот день отмечают: Григорий, Климент, Павел, Александр, Кузьма, Ярослав, Василий, Петр, Иларион, Иван.

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