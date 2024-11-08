Народные приметы 9 ноября. Как на Нестора Солунского определить погоду по уличным собакам

Православная церковь 9 ноября празднует день памяти Нестора Солунского. О жизни святого и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святой и молитвенник Нестор Солунский родился в 4-м веке в Солуни. С юных лет он стремился к духовному совершенству, оставив мирские радости.

Нестор стал известен как преемник апостолов, распространяя христианские учения в разных уголках Востока. Одержав победу над искушениями и невзгодами, он обрел уважение и славу среди верующих, привлекая учеников к своему служению.

Одним из самых значимых событий в его жизни стало участие в духовной борьбе против язычества. Нестор также прославился исцелениями и чудесами.

Празднование этого дня начинается с утреннего богослужения в храмах, где проводятся литургии. Верующие читают молитвы и воспевают жизнь и деяния святого. Люди приходят с цветами и свечами, чтобы почтить память Нестора и попросить у него благословения.

Приметы

Если врач делает операцию в этот день, он должен надеть перчатку сначала на левую руку, потом на правую;

Если во время представления 9 ноября актер примет в дар цветы — скоро потеряет популярность;

Не выполнить в этот день обещанное — к потере доброй репутации навсегда;

Выполненное обещание прогоняет от человека все плохое;

Если уличные собаки ходят сонные — к ненастью;

Запрещено повышать голос, ругаться или агрессивно реагировать на замечания окружающих;

Не желательно совершать рискованные поступки, чтобы не было проблем со здоровьем;

Нельзя давать в долг, потому что деньги могут не вернуть.

Именины в этот день отмечают: Нестор, Марк, Валентин, Андрей, Капитолина.

Ранее врач объяснила, почему нельзя терпеть головную боль.