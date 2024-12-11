Народные приметы на 12 декабря. Почему на Парамона Зимоуказателя у соседей берут продукты в долг
Фото: [freepik.com]
Мученика Парамона вспоминает православная церковь 12 декабря. В народе день прозвали Парамон Зимоуказатель. Подробнее о жизни святого и приметах на 12 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Святой мученик Парамон родился в 1-м веке в маломазианском городе Севастии. Всю жизнь он был страстно предан Иисусу Христу и был готов терпеть преследования за свою веру. Парамон был одним из тех, кто не испугался заявить о своих убеждениях в период жестоких гонений, что привело его к мученической смерти.
В день его памяти в церквях совершаются специальные службы, где читаются жития мучеников и произносятся молитвы о помощи. Кроме богослужений, в народе существует обычай готовить постные блюда: к этому дню принято угощать людей, проявлять милосердие и заботу о ближних. В некоторых регионах принято украшать дома.
Нельзя 12 декабря ругаться, скандалить и подметать пол. В связи с продолжением Рождественского поста, православные верующие не употребляют в пищу мясные и молочные продукты, а также не пьют спиртное. Еще одна из традиций дня — одолжить у друзей или соседей продукты. Например, хлеб или масло. Так, согласно поверьям, можно привлечь в свою жизнь удачу на весь будущий год.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Хвойный лес шумит к оттепели;
- Если с утра стоит хорошая погода, значит весь месяц будет ясно;
- Если утром заря багрового цвета, значит скоро придут сильные ветра;
- В этот день обязательно нужно занять у соседей или друзей яйца, хлеб, масло или что-то другое, чтобы удача сопутствовала в следующем году;
- Облачность уменьшается к холоду;
- Если 12 декабря туманно и пасмурно — пойдет снег;
- Так как продолжается Рождественский пост, нельзя употреблять мясо, молочные продукты и алкоголь;
- Нельзя ругаться и ссориться, чтобы не было размолвок до Нового года;
- Хозяйки в этот день не подметали пол, чтобы не вымести благополучие из дома.
Именины в этот день отмечают: Даниил, Денис, Федор, Парамон, Иван, Николай.
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