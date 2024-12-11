Народные приметы на 12 декабря. Почему на Парамона Зимоуказателя у соседей берут продукты в долг

Мученика Парамона вспоминает православная церковь 12 декабря. В народе день прозвали Парамон Зимоуказатель. Подробнее о жизни святого и приметах на 12 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святой мученик Парамон родился в 1-м веке в маломазианском городе Севастии. Всю жизнь он был страстно предан Иисусу Христу и был готов терпеть преследования за свою веру. Парамон был одним из тех, кто не испугался заявить о своих убеждениях в период жестоких гонений, что привело его к мученической смерти.

В день его памяти в церквях совершаются специальные службы, где читаются жития мучеников и произносятся молитвы о помощи. Кроме богослужений, в народе существует обычай готовить постные блюда: к этому дню принято угощать людей, проявлять милосердие и заботу о ближних. В некоторых регионах принято украшать дома.

Нельзя 12 декабря ругаться, скандалить и подметать пол. В связи с продолжением Рождественского поста, православные верующие не употребляют в пищу мясные и молочные продукты, а также не пьют спиртное. Еще одна из традиций дня — одолжить у друзей или соседей продукты. Например, хлеб или масло. Так, согласно поверьям, можно привлечь в свою жизнь удачу на весь будущий год.

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Приметы

Хвойный лес шумит к оттепели;

Если с утра стоит хорошая погода, значит весь месяц будет ясно;

Если утром заря багрового цвета, значит скоро придут сильные ветра;

В этот день обязательно нужно занять у соседей или друзей яйца, хлеб, масло или что-то другое, чтобы удача сопутствовала в следующем году;

Облачность уменьшается к холоду;

Если 12 декабря туманно и пасмурно — пойдет снег;

Так как продолжается Рождественский пост, нельзя употреблять мясо, молочные продукты и алкоголь;

Нельзя ругаться и ссориться, чтобы не было размолвок до Нового года;

Хозяйки в этот день не подметали пол, чтобы не вымести благополучие из дома.

Именины в этот день отмечают: Даниил, Денис, Федор, Парамон, Иван, Николай.

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