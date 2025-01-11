Народные приметы на 12 января. Почему в Анисьин День нельзя есть соленую еду и принимать подарки
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Святую Анисию Солунскую чтят православные верующие 12 января. В народе дату называют Анисьин День. Подробнее о том, что можно и нельзя делать — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Святая Анисия родилась в благочестивой семье в Солуне. С юных лет отличалась глубокой верой и стремлением к помощи нуждающимся. Ее жизнь была наполнена различными испытаниями, но Анисия всегда сохраняла силу духа и преданность Богу. Одним из самых известных деяний святой стало чудесное исцеление человека.
В этот день в храмах читаются специальные молитвы и совершается литургия, посвященная памяти святой. В народе существует традиция готовить блюда из цельного зерна и делиться ими с бедными. Это символизирует дух щедрости и любви к ближнему. Нельзя принимать подарки 12 января, так как приметы гласят, что в этот день ведьмы наводят порчи. А если употреблять в пищу соль, можно заболеть.
Приметы
- Если снег пошел — лето будет пасмурным;
- Вороны садятся на нижние ветки деревьев — к ветру;
- Воробьи громко чирикают — жди скорой оттепели;
- День выдался солнечным — скоро птицы с юга прилетят;
- По традиции в этот день варили свиные желудки и гадали по внутренностям на погоду;
- Ведь в эту ночь наводят порчу, поэтому нельзя принимать ни от кого подарки 12 января;
- Если приснилась свадьба или поцелуи — к ссоре в семье;
- Есть пищу с солью — к болезни;
- Если выйти на перекресток в этот день, встав посередине, и громко сказать имя больного человека — он выздоровеет.
Именины в этот день празднуют: Лев, Ирина, Мария, Макар.
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