Народные приметы на 12 января. Почему в Анисьин День нельзя есть соленую еду и принимать подарки

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Фото: [freepik.com]

Святую Анисию Солунскую чтят православные верующие 12 января. В народе дату называют Анисьин День. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святая Анисия родилась в благочестивой семье в Солуне. С юных лет отличалась глубокой верой и стремлением к помощи нуждающимся. Ее жизнь была наполнена различными испытаниями, но Анисия всегда сохраняла силу духа и преданность Богу. Одним из самых известных деяний святой стало чудесное исцеление человека.

В этот день в храмах читаются специальные молитвы и совершается литургия, посвященная памяти святой. В народе существует традиция готовить блюда из цельного зерна и делиться ими с бедными. Это символизирует дух щедрости и любви к ближнему. Нельзя принимать подарки 12 января, так как приметы гласят, что в этот день ведьмы наводят порчи. А если употреблять в пищу соль, можно заболеть.

Приметы

  • Если снег пошел лето будет пасмурным;
  • Вороны садятся на нижние ветки деревьев к ветру;
  • Воробьи громко чирикают жди скорой оттепели;
  • День выдался солнечным скоро птицы с юга прилетят;
  • По традиции в этот день варили свиные желудки и гадали по внутренностям на погоду;
  • Ведь в эту ночь наводят порчу, поэтому нельзя принимать ни от кого подарки 12 января;
  • Если приснилась свадьба или поцелуи к ссоре в семье;
  • Есть пищу с солью к болезни;
  • Если выйти на перекресток в этот день, встав посередине, и громко сказать имя больного человека он выздоровеет.

Именины в этот день празднуют: Лев, Ирина, Мария, Макар.

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