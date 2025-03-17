Народные приметы на 18 марта: как супруги укрепляли свои отношения в День Конона Градаря

Православная церковь 18 марта чтит память мученика Конона Градаря. В народе святого прозвали Конон Огородник. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Родившись в небольшом провинциальном городке, Конон с ранних лет проявлял интерес к окружающему миру. Его пытливый ум жаждал познания, и он с головой погружался в чтение книг, изучение языков и наук. Уже в юности Конон проявил себя как талантливый организатор и лидер. В зрелые годы Конон Градарь стал известен как выдающийся ученый, чьи работы оказали значительное влияние на развитие науки и техники. Согласно преданиям, Конон занимался возделыванием земли, откуда и происходит его прозвище — «Градарь», то есть огородник.

В народной традиции этот день связывали с началом весенних работ на земле. Считалось, что Конон покровительствует земледельцам, и ему молились об обильном урожае. Существовал обычай в этот день копать землю в огороде, чтобы получить благословение на будущий урожай. Также 18 марта было принято очищать сады и огороды от мусора и сухих веток, подготавливая почву к посеву.

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Приметы

Луна в синеве — к скорому ненастью;

Трясогузки прилетели — весна будет теплой;

Ясная погода в этот день — летом не будет града;

Вороны кричат в северную сторону — к холоду;

Если муж с женой выпьют вино с корицей, их чувства будут крепкими и сильными;

Не стоит отправляться в магазин за покупками — долго они не прослужат;

Следует помянуть тех, кто умер не естественной смертью, и помолиться за тех, кто пропал, чтобы нашлись живыми;

В этот день начинали копать грядки в огороде;

Засыпать в этот день навоз на огород — к хорошему урожаю;

Мыши завелись в доме и на полях — к неурожаю;

Взять в руки вилы — к граду летом;

На ужин не принято звать гостей, издавна собирались только семьей;

Нельзя бить яйца ножом, чтобы в доме не возникла ссора из-за детей;

Удачное время для замачивания семян капусты и помидоров для высадки в парники.

Именины в этот день отмечают: Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Николай, Теодор, Фёдор, Эдуард, Ираида.

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