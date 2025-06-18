Народные приметы на 19 июня: история, традиции и что делать в день Лариона Пропольника

19 июня по православному календарю — день преподобного Иллариона Нового, игумена Далматского, в народе известного как Ларион Пропольник или просто день Пропольника. Что можно и нельзя делать 19 июня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Илларион жил в IX веке и был настоятелем монастыря при Далматской лавре. Он известен борьбой за правду и стойкостью в вере — несмотря на преследования, жил подвижником и умер в 845 году. Народный календарь связал его с прополкой, наделив день силой очищения урожая от сорняков.

В этот день нужно поливать огород, особенно девушкам — для красоты и любви. Также важно убирать сорняки на убывающую Луну, иначе они вырастут вновь. Кроме того, рекомендуется отметить пасечный день, а именно — провести осмотр ульев и благословить пчел.

При этом 19 июня нельзя работать на чужих огородах — можно навлечь беду, незамужним девушкам не стоит нюхать цветы — считалось, что они передадут красоту земле и сами получат проблемы с кожей. Кроме того, нельзя мужу и жене работать вместе на грядках — могли произойти ссоры, а также выбрасывать остатки со стола — считалось плохим знаком, лучше отдать их животным.

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Приметы

Много пчел или стрекочущих кузнечиков — к ясной погоде;

Вечерний гром — к дождю; глухой — к продолжительным осадкам;

Полевой вьюнок распускается при ненастье, но вскоре сгущает небо;

Утром нет жаворонков — к ухудшению погоды; перепел кричит — к дождю;

Резкое похолодание — скоро потеплеет и станет ясно;

Цветение пшеницы: с верхушки — неурожай, с середины — средний урожай, с низа — хороший.

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