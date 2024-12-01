Народные приметы на 2 декабря. Что можно и нельзя делать в день пророка Авдия

Память пророка Авдия чтит православная церковь 2 декабря. В народном календаре дату называли Авдей-радетель. Подробнее о жизни пророка и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Пророк Авдий — один из малых пророков, о котором говорится в Священном Писании. Родившись в Израиле, Авдий делился важными пророчествами, касающимися судьбы народа страны и ее врагов. Жизнь пророка была наполнена испытаниями, так как его призвание пришло в трудные времена, когда страна сталкивалась с внутренними и внешними угрозами.

В этот день верующие собирались в храмах, чтобы помолиться о мире и справедливости. Также принято читать тексты из книги Авдия. В связи с продолжением Рождественского поста, нельзя есть мясо и молочные продукты, а для того, чтобы в дом не проникло ничего плохого, стучали топором по дверным косякам и оконным рамам.

Приметы

Если скот бодается — будут метели;

Люди боялись выходить на улицу, так как могли принести в дом болезни, подхваченные с ветром;

Если коровы высовывают носы из яслей — погода переменится;

В старину было принято стучать топором о дверные косяки и оконные рамы, чтобы в дом не проникло плохое;

Издавна в этот день устраивали чаепитие: заваривали травы с медом, а нас тол подавали постную выпечку;

Так как идет Рождественский пост, нельзя употреблять мясные и молочные продукты.

Именины в этот день отмечают: Денис, Дмитрий, Федор, Михаил, Валентин, Константин, Александр, Сергей, Игнатий, Герасим.

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