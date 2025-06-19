Народные приметы на 20 июня: история, традиции и запреты в день Федота Урожайника

20 июня по православному календарю вспоминают священномученика Феодота Анкирского. В народе дата получила сразу три названия — Федот Урожайник (начинали закладывать навоз под будущую рожь), Федот Страж (святой «охраняет» купающихся от русалок) и Навозница. Что можно и нельзя делать, по каким приметам судили о лете — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Феодот жил в III веке в Анкире, держал постоялый двор и укрывал гонимых христиан. За то, что тайно предал земле тела семи мучениц, его казнили около 303 года, но в народной памяти святой остался защитником от водяных духов.

На Руси 20 июня считали главным днем летней «санитарии» двора: навоз вычищали и сразу развозили по полям — «накормленную» землю благодарили за богатый колос осенью. Девушки же устраивали «большую стирку»: старинная примета гласила, что белоснежное белье приносит в дом достаток, а грязь уносит неурядицы.

Считалось, что именно в этот день можно впервые без страха купаться — Федот-Страж «ходит по берегам с серпом и отстригает косы русалкам», лишая их силы. Перед окунанием произносили короткую молитву благодарности святому, а после благодарили за спокойное купание.

Фото: [ freepik.com ]

20 июня стоит вывезти навоз или внести любое органическое удобрение, это приведет к щедрому урожаю ржи и овощей, а также перестирать белье, выбросить ветхие вещи — вместе с водой «уплывут» беды и нужда. При этом нельзя признаваться в любви, делать предложение или крупные покупки — чувства остынут, деньги «утекут», а также давать деньги в долг, жаловаться на судьбу — можно отдать вместе с жалобами и собственную удачу.

Приметы

Теплый, ясный день — рожь нальется золотом;

Гром гулкий и затяжной — к долгому ненастью;

Пчелы облепили стенки улья — грядет жара;

Голуби прячутся под крышу в ясную погоду — скоро дождь;

Красные вспышки молний — к сильному ветру;

Ночью росы нет, дым костра стелется по земле — будет проливной дождь;

Пауки за ночь расширили сети — ждите погожих дней.

Ранее стало известно, что делать в день Лариона Пропольника.