Народные приметы на 21 июня: история, традиции и запреты в день Федора Колодезника

21 июня православная Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата. На Руси праздник получил несколько названий — Федор Колодезник (начинали копать и чистить колодцы), Федор Летний и Навозник. Что делали в этот день наши предки, каких запретов придерживались и как по приметам угадывали погоду — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Феодор Стратилат жил в III–IV веках, служил воеводой, по преданию победил гигантского змея и проповедовал христианство, за отказ поклониться идолам был казнен при императоре Ликинии.

В народном календаре 21 июня почитали колодезников — мастеров, умеющих «видеть» подземные ключи. Считалось, что колодец, заложенный именно в этот день, даст чистую, «целебную» воду на века. Чтобы выбрать место, вечером 20 июня на землю клали перевернутую сковороду: если к рассвету она покрывалась крупными каплями, воду можно было «копнуть рукой».

День приходился на летнее солнцестояние — время огненных костров и водных очистительных обрядов. У воды умывались росой, купались сами и обливали друг друга «для здоровья и веселой души».

В этот день стоит выбрать и заложить колодец — капли на ночной сковороде или туман на рассвете подскажут место. Кроме того, людям советуют навести порядок во дворе, вынести навоз на пустующие участки — земля «накормится» и отблагодарит урожаем.

Фото: [ istockphoto.com ]

При этом нельзя лениться и долго спать — год пройдет в бедности и тоске, а также не нужно давать в долг, пересчитывать мелочь, заключать сделки — риск остаться без прибыли. Кроме того, не стоит ссориться или оставаться в полном одиночестве — конфликты затянутся, а «одинокая душа» потеряет силу дня.

Приметы

Громкий, раскатистый гром — к затяжной непогоде и трудному сенокосу. Глухой — к тихому дождю.

Обильная утренняя роса — день будет ясным; хороший урожай льна и конопли.

Если до полудня роса не высохла — дождя не будет.

Лебеди или другие водоплавающие громко кричат вечером — к быстрому дождю.

Пауки ткут густую паутину ночью — впереди серия погожих дней.

Град на Федора — лето будет прохладным, но урожай все равно удастся собрать.

Ранее стали известны народные приметы на 20 июня.