Народные приметы на 22 июня: история, традиции и запреты в день Кирилла Солнцеворота

22 июня совпадает сразу с двумя событиями — летним солнцестоянием и церковной памятью святителя Кирилла Александрийского и преподобного Кирилла Белозерского. В народе эта дата получила несколько названий: Кирилл-Солнцеворот, Кириллин (Кириллов) день и Земляничный Кирилл — к этому времени в лесу поспевает первая дикая земляника. Что можно, чего нельзя делать в этот день и какие приметы помогали крестьянам предсказывать погоду — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Кирилл Александрийский прославился как непримиримый защитник православия, а Кирилл Белозерский основал крупнейший монастырь Русского Севера. Оба почитаются 22 июня и считаются покровителями учености, земледелия и воды.

В народном календаре день называют Солнцеворотом — верили, что с 22 июня солнце «поворачивает на зиму», хотя впереди еще два месяца тепла.

Любые лекарственные растения, срезанные до полудня, «втягивают свет» и лечат целый год; травник должен быть в чистой одежде и молчать во время сбора. Также девушки умывались утренней росой «для сияния кожи и от сглаза», хозяйки брызгали ею огуречные грядки «на урожай». На ночь ставили чугунную сковороду дном вверх: капли влаги к утру означали, что место удачное — можно копать колодец, и вода в нем будет мягкой и долговечной.

22 июня стоит посадить позднюю рассаду, начать сенокос, вынести из дома старье и собрать травы. Нельзя ругаться, жаловаться на судьбу, надевать черное или убивать комаров после полудня — «кровопийцы вернутся втройне».

Фото: [ istockphoto.com ]

Приметы

Теплая ясная заря — лето будет сухим и урожайным.

Обильная роса — к богатому льну и конопле.

Ласточки и стрижи летают низко, вороны громко каркают — к дождю.

Пчелы при тучах не прячутся в ульи — дождя не ожидается.

Пауки сплели густые сети за ночь — будет продолжительный период ясной погоды.

Дерутся трясогузки — скоро ливень.

Фото: [ сommons.wikimedia/Afsarnayakkan ]

Ранее стали известны народные приметы на 21 июня.