Народные приметы на 29 октября. Церковь чтит память мученика Лонгина Сотника

Каждый год 29 октября православная церковь чтит память мученика Лонгина Сотника. Чем он прославился и что говорят приметы на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции праздника

Согласно преданию, Лонгин Сотник служил в римской армии и был свидетелем земной муки Иисуса Христа. Осознание святости распятого спасителя побудило в Сотнике глубокую веру. Он объявил себя слугой Христа и стойко принимал как пытки, так и осуждения, потому что знал, что его муки и трагическая судьба — за веру.

День его памяти, 29 октября, верующие собираются в храмах, где совершаются литургии и читаются молитвы в честь мученика. Люди приходят на исповедь, прося у Лонгина помощи в искуплении грехов.

Также существуют обычаи, по которым люди освящают воду и молятся о здоровье близких. В некоторых регионах принято готовить особые блюда, чтобы отдать дань памяти великомученику, а вечером зажигают свечи, символизируя веру.

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Приметы

Тусклая луна в этот день — к влажной и дождливой погоде, а ясная — к сухой;

Если луна бледная и мутная, значит дождя не будет, а небо будет ясным;

Если гусь в этот день стоит на одной лапе, значит ожидается похолодание;

Сильные и долгие туманы — к оттепели;

Если при заходе солнца 29 октября небо чистое — завтра будет хорошая погода;

Издавна на Лонгина Сотника молились ему об избавлении от болезней глаз;

Молодым членам семьи нельзя выходить из дома первыми;

Нельзя ругаться и находиться в плохом настроении, чтобы не навлечь беду;

Не стоит и поднимать чужие вещи на улице, а тем более нести их в дом;

Приметы не советуют начинать важные дела, чтобы не произошли неприятности, потери или кражи.

Именины в этот день отмечают: Евгений, Алексей, Георгий, Леонтий, Терентий, Иван, Кузьма.

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