Народные приметы на 9 декабря. Что обязательно нужно сделать в Юрьев день

В православном календаре 9 декабря считается днем освящения храма в честь великомученика Георгия Победоносца, а в народе дату называют Юрьев день или Юрий Холодный. Подробнее о празднике и приметах на 9 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Георгий Победоносец известен как защитник веры. Он прославился тем, что сразил дракона, который угрожал мирному населению. В православной традиции Святой Георгий является покровителем воинов и борцов за истину. Его образ часто встречается в иконописи, где он изображается в доспехах, верхом на белом коне и с копьем в руке.

Юрьев день символизирует окончание сельскохозяйственного цикла, когда крестьяне подводили итоги года и готовились к зимним праздникам. В этот день проводились ярмарки, где можно было купить продукты и изделия ручной работы. Одной из главных традиций Юрьева дня было прощение долгов. В народе существовало поверье, что в этот день не следует ссориться и заниматься нехорошими делами, чтобы не навлечь на себя беду, а мужчины не ходили на охоту. Основным занятием в Юрьев день было утепление домов, погребов и сараев перед зимой.

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Приметы

Если в этот день дует северный ветер — настанут сильные морозы;

Старые овцы жадно едят перед бурей;

Хорошо 9 декабря париться в бане дубовыми ветками — к здоровью и смелости;

Не вернуть долг до Юрьева дня — всю жизнь ходить в должниках;

Нельзя и брать в долг 9 декабря;

Новое дело начинать не стоит, лучше хорошо его спланировать перед началом;

Не принято ходить на охоту, чтобы не привлечь беду;

Издавна в этот день занимались утеплением домов, погребов и сараев;

Хозяйки пекли печенье в виде лошадей, а мужчины оставляли его в поле, чтобы помочь скотине пережить зиму.

Именины в этот день отмечают: Иннокентий, Иван, Николай, Даниил, Юлиан, Георгий, Василий, Петр, Назар, Афанасий.

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