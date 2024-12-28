Народные приметы в день Аггея Зимоуказчика 29 декабря: что обязательно нужно сделать до конца года

Православная церковь 29 декабря чтит ветхозаветного пророка Аггея. В народе дата получила название Аггей Зимоуказчик. Подробнее о приметах и запретах на 29 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Пророк Аггей считается одним из последних пророков 5-го века до нашей эры. Он стал известен благодаря своему призыву к восстановлению храма в Иерусалиме. Жизнь и служение пророка пришлись на время, когда израильтяне, вернувшиеся из вавилонского плена, испытывали духовную и материальную нужду.

В этот день проводятся богослужения, на которых православные вспоминают его учения, обращаются к Аггею с молитвами о помощи в трудных жизненных ситуациях. Не принято ссориться 29 декабря, лениться и обижаться. Согласно приметам, лучше простить всех обидчиков до конца года.

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Приметы

Если в этот день холодно — зима будет студеная;

Если дует северный ветер, но облаков не видно — ожидай мороза;

Тучи показались с северной стороны — оттепели не будет;

Нельзя ссориться, чтобы в следующем году обида не привела к конфликтам;

Принято прощать всех обидчиков в конце года;

Нельзя лениться, лучше всего доделать все дела до Нового года;

Если 29 декабря погода испортилась, она сохранится до конца зимы;

Продолжается Рождественский пост, поэтому православным нельзя употреблять в пищу мясные, молочные продукты и алкоголь.

Именины в этот день отмечают: Павел, Александр, Софья, Петр, Илья, Николай, Макар, Аркадий, Владимир.

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