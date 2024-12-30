Народные приметы в день святителя Модеста 31 декабря: что нужно сделать в последний день в году
Фото: [медиасток.рф]
Православные 31 декабря вспоминают святителя Модеста. В народе дату называют Модестов день. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в последний день в году — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Святитель Модест родился в конце 4-го века. Его жизнь была наполнена служением и преданностью Христу. Модест прославился не только своей проповеднической деятельностью, но и умением исцелять болезни, что еще больше укрепляло веру народа.
В этот день верующие вспоминают жизненные подвиги святителя и собираются в храмах для молитвы. Принято освящать воду и раздавать благословленную еду. Согласно приметам, стоит отдать долги и простить близким все обиды. Также нельзя закрывать двери перед незваным гостем в новогоднюю ночь.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Не принять гостя в этот день — лишиться достатка в доме;
- Если выбросить остатки пищи со стола — удача отвернется;
- Убрать новогодний стол, оставив его пустым — к голоду и нищете;
- Поссориться за столом — накликать на себя беду;
- Разбить посуду в этот день — к ссоре;
- Снег под ногами не скрипит — будет оттепель;
- Мороз в новогоднюю ночь — к веселым святкам;
- По погоде 31 декабря судили о погоде в июне;
- Нельзя закрывать двери перед незваным гостем в новогоднюю ночь;
- Лучше завершить все дела и отдать долги в этот день, а у близких попросить прощения.
Именины в этот день отмечают: Зоя, Софья, Вера, Модест, Илья, Иван, Николай, Виктор, Фаддей, Марк.
Ранее стал известен гороскоп для всех знаков Зодиака с 30 декабря по 5 января.