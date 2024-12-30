Народные приметы в день святителя Модеста 31 декабря: что нужно сделать в последний день в году

Православные 31 декабря вспоминают святителя Модеста. В народе дату называют Модестов день. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в последний день в году — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святитель Модест родился в конце 4-го века. Его жизнь была наполнена служением и преданностью Христу. Модест прославился не только своей проповеднической деятельностью, но и умением исцелять болезни, что еще больше укрепляло веру народа.

В этот день верующие вспоминают жизненные подвиги святителя и собираются в храмах для молитвы. Принято освящать воду и раздавать благословленную еду. Согласно приметам, стоит отдать долги и простить близким все обиды. Также нельзя закрывать двери перед незваным гостем в новогоднюю ночь.

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Приметы

Не принять гостя в этот день — лишиться достатка в доме;

Если выбросить остатки пищи со стола — удача отвернется;

Убрать новогодний стол, оставив его пустым — к голоду и нищете;

Поссориться за столом — накликать на себя беду;

Разбить посуду в этот день — к ссоре;

Снег под ногами не скрипит — будет оттепель;

Мороз в новогоднюю ночь — к веселым святкам;

По погоде 31 декабря судили о погоде в июне;

Нельзя закрывать двери перед незваным гостем в новогоднюю ночь;

Лучше завершить все дела и отдать долги в этот день, а у близких попросить прощения.

Именины в этот день отмечают: Зоя, Софья, Вера, Модест, Илья, Иван, Николай, Виктор, Фаддей, Марк.

Ранее стал известен гороскоп для всех знаков Зодиака с 30 декабря по 5 января.