Насилие и убийства скрывали больше 40 лет: как «Игра в кальмара» раскрыла истории о реальных пытках в Корее

После выхода корейского хита «Игра в кальмара» соцсети взорвались теориями заговора: шоу — не просто вымысел, а аллегория реальных преступлений. В центре обсуждения оказался «Братский дом» в Пусане — место, существовавшее на самом деле. Как трагическая реальность 1970–1980-х годов в Южной Корее переплетается с вымышленной антиутопией — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Братский приют» для бедных

Brothers’ Home, или «Братский приют» (형제복지원), был закрытым учреждением в Пусане, официально созданным для помощи бездомным и социально неблагополучным. На деле это был лагерь с элементами концлагеря, куда людей доставляли насильно — прямо с улиц, без суда и следствия. Приют действовал с середины 1970-х до конца 1987 года. Всего через него прошли более 4 тыс. человек.

Туда отправляли всех, кто не вписывался в образ «цивилизованного гражданина» Южной Кореи: бездомных, уличных торговцев, сирот, а иногда — просто инакомыслящих. Многие дети и подростки попадали туда даже без ведома родителей. Людей удерживали в условиях строгой дисциплины, применяя систематическое насилие, изоляцию, трудовую эксплуатацию и пытки. По официальным данным, погибли не менее 657 человек, но реальные цифры могут быть значительно выше.

И такие цифры не удивительны, поскольку люди работали на фабриках по 16–18 часов без оплаты, их избивали, насиловали, морили голодом. В сериале «Игра в кальмара» проигравшие тоже умирают, но, в отличие от него, в «Братском приюте» смерть была реальной, ежедневной частью «режима».

Особенно мрачно звучит один из самых страшных элементов лагеря — создание внутренней касты привилегированных заключенных. Те, кто проявлял лояльность или просто жестокость, получали роль надзирателей среди узников — их называли «внутренней охраной». Именно они могли бить, пытать, наказывать, изолировать других заключенных, фактически став «руками режима», пишет Hankyoreh. Аналогия с персонажем из «Игры в кальмара» здесь очевидна — в сериале Хван Ин Хо (игрок 001 во втором и третьем сезонах) был победителем прошлой игры, а затем стал ее куратором, принимая участие в поддержании смертельного порядка.

Схожесть с «Игрой в кальмара»

После выхода сериала зрители заметили визуальные и сюжетные параллели:

одежда и номера участников, напоминающие униформу узников;

жесткая иерархия, где за малейшее неповиновение следовало наказание;

изоляция от внешнего мира, где каждый становится просто винтиком в системе.

В соцсетях начали распространяться снимки ярко выкрашенных лестниц и комнат, якобы снятых в лагере Brothers’ Home, которые визуально напоминали сцены из сериала. Но позже было доказано, что большинство этих изображений созданы с помощью нейросетей и не имеют отношения к реальному месту.

Тем не менее, сходство по смыслу остается пугающе точным. Идея лишения свободы ради эксперимента над человеческой моралью, которая лежит в основе «Игры в кальмара», как будто вдохновлена реальными трагедиями, пишет издание The Exploreist.

Мнение создателя сериала

Сам режиссер и сценарист Хван Дон-хек прямо отрицает связь с Brothers’ Home. В интервью Variety он рассказал, что придумывал сериал в 2008 году, переживая глубокий финансовый кризис, когда ему не хватало денег даже на еду. Он вдохновлялся японскими мангами вроде Battle Royale и Liar Game, а также реальностью жесткого капитализма и неравенства в корейском обществе.

Идея заключалась в том, чтобы показать, как отчаявшиеся люди идут на все ради денег. В центре — критика системы, а не аллюзия на конкретный исторический случай.

Судебные дела и запоздалое признание

Несмотря на колоссальный масштаб преступлений, директор лагеря Пак Ин-ген в 1987 году был осужден только за коррупцию. Его обвинили в незаконном присвоении средств, выделенных на содержание лагеря, и приговорили к 2,5 годам тюрьмы. Преступления против человечности — убийства, пытки, сексуальное насилие — не стали предметом отдельного обвинения.

Лишь десятилетия спустя, благодаря усилиям правозащитников и бывших заключенных, дело вновь попало в поле зрения властей. В 2022 году южнокорейская Комиссия правды и примирения признала государственную вину в существовании Brothers’ Home. Пострадавшим начали выплачивать компенсации. Сумма первых выплат составила более 4 млрд вон (свыше 232 млн рублей), а расследования продолжаются по сей день.

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