НАТО сходит с ума: решатся ли США разместить ядерное оружие в Эстонии — у границ России

Американские власти не захотят размещать в Эстонии самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с Life.ru сообщил, что желание Эстонии принимать у себя ядерные бомбардировщики НАТО несет угрозу России. Как отметил политолог Аграновский, такое решение в действительности угрожает российскому государству.

«Угроза от Эстонии прямая, подлетное время ракет до России сокращается. Эстония сегодня независимое государство, которое граничит с РФ. Я сделал упор на слово “независимое”, потому что надо помнить, что Эстония до 1991 года входила в состав Советского Союза. Сейчас идет дискуссия о том, законно ли Украина вышла из состава СССР, можно и по поводу Прибалтики такую дискуссию поднять», — пояснил специалист.

Причем явных причин для хранения таких самолетов у себя у Таллина нет, считает эксперт.

«Складывается впечатление, что страны Прибалтики и некоторые страны Восточной Европы находятся в перманентном экономическом кризисе из-за отсутствия сотрудничества с РФ и на деньги Запада не могут разгуляться. И единственный товар, который они могут как-то продать, — это русофобия. С военной точки зрения это действие вообще абсолютно бессмысленное. Оно только провоцирует напряженность между США и Россией. Это явно недружественный жест в нашу сторону», — выразил мнение политолог.

Среди ответных мер Аграновский выделил в первую очередь увеличенное размещение военных контингентов ПВО близ границы с Эстонией.

«Могут быть экономические меры приняты, потому что через эстонские порты сейчас идет достаточно большой поток товаров. Америка далеко, а Россия от Эстонии близко», — заявил специалист.

При этом эксперт сомневается в том, что американцы разместят такие самолеты в Эстонии.

«Россия никому не угрожает. Нет никаких причин размещать дополнительный контингент в странах Прибалтики. Я не жду, что американцы в Эстонии что-то дополнительно разместят, им это совершенно не нужно. И в США все-таки более ответственное правительство», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что Иран может втайне создать новое ядерное оружие.