Зеленский отрекся от мечты о НАТО, следующий шаг — отказ от Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский, задекларировав отказ Украины от стремления вступить в НАТО, не согласился на компромисс, а всего лишь признал реальность, утверждается в публикации британского издания Unherd. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, согласится ли Зеленский оставить и Донбасс.

Как пишет Unherd, двери в НАТО, несмотря на все торжественные заявления и обещания Запада, на самом деле никогда не были широко открыты для Украины. Политолог Маркелов подчеркнул, что у Зеленского сейчас есть несколько вариантов действий. Первый вариант — украинский лидер совместно с Европой соглашается решать донбасский вопрос.

«Говорят, что Россия уперлась любой ценой, чтобы были административные границы Донбасса, а на самом деле не в этом дело. Донбасс — это аргумент для того, чтобы Зеленский принял более сложное решение, а именно, что Украина виновата в этом конфликте. Донбасс — это причина, по которой Зеленский должен признать свою политическую несостоятельность», — пояснил эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин в открытую не будет задевать Зеленского, давая тому возможность признать собственные ошибки.

«Путин понимает, что Зеленский не может посадить в тюрьму себя самого, для этого нужен другой человек. И, соответственно, для него выдвигается инструмент — территориальные условия, которые поставил президент для решения этого конфликта. Вариант, который от Зеленского требуется, это признать политический авантюризм и спокойно доживать свой век в Великобритании», — выразил мнение эксперт.

По словам политолога, в решении конфликта территории не являются самым сложным вопросом.

«Сложный вопрос для Зеленского — признать свой политический проигрыш, авантюризм и спекулятивность, в которую он втянул половину земного шара», — заключил Маркелов.

Ранее стало известно, что Евросоюз и НАТО оказались на грани распада.