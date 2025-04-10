Не боится серьезных проблем со здоровьем: и без того худая Надежда Сысоева намерена сесть на диету

Актриса Надежда Сысоева заявила о своем намерении сесть на диету, хотя ее вес и без того равен 53 кг при росте 1,7 м. Для роста 1,7 м идеальный диапазон веса составляет примерно 55-57 кг, вес 53 кг находится на нижней границе этого диапазона, но еще считается нормальным. При этом излишняя худоба может привести Сысоеву к серьезным проблемам со здоровьем. Подробнее о том, с чем может столкнуться юмористка в результате своей диеты, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-иммунолог Видновской клинической больницы Наталья Попова.

Сысоева пожаловалась фанатам на лишний вес, который сейчас составляет 53 кг. По словам актрисы, эта цифра на 10 кг больше нормального для нее веса, в связи с чем она решила сесть на диету. Нормальный вес — это не просто цифра на весах, а состояние, при котором тело функционирует оптимально, поддерживая здоровье и иммунитет, отметила Попова.

«Индекс массы тела (ИМТ) — один из способов оценить, находится ли вес в пределах нормы. Для роста 1,7 м идеальный диапазон веса составляет примерно 55-75 кг. Вес 53 кг находится на нижней границе этого диапазона, но еще считается нормальным. Однако важно помнить, что ИМТ — лишь один из показателей. Общее самочувствие, уровень энергии, наличие хронических заболеваний и другие факторы также играют роль», — сообщила эксперт.

Чрезмерная потеря веса или поддержание его на слишком низкой отметке может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Среди последствий — ослабление иммунной системы из-за недостатка питательных веществ, особенно белков и жиров, заявила иммунолог. Проблемы с костями также могут стать результатом диеты. Низкий вес повышает риск развития остеопороза, так как организм не получает достаточного количества кальция и витамина D.

У женщин недостаток жира в организме может привести к гормональным нарушениям — нарушению менструального цикла и проблемам с фертильностью. Кроме того, недостаточное питание может вызвать дефицит железа и витаминов группы B, что приводит к анемии и усталости, подчеркнула Попова. Слишком низкий вес может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, в частности аритмию. Также постоянное стремление к идеальному телу может привести к расстройствам пищевого поведения, таким как анорексия или булимия, предупредила врач.

«Если вы хотите сохранить свой текущий вес, убедитесь, что вы получаете достаточное количество питательных веществ через сбалансированное питание. Включайте в рацион разнообразные продукты, богатые белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами. Регулярные физические упражнения также важны для поддержания здоровья и силы мышц», — посоветовала эксперт.

Если возникает ощущение, что вес слишком низок, следует обратиться к врачу. Специалист поможет разобрать план питания, чтобы обеспечить необходимое количество калорий и питательных веществ без риска для здоровья, заключила Попова.

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