Знаменитый американский борец признался в любви к России

Чемпион мира по борьбе Снайдер: «Мне нравится выступать в России»

Культура и спорт

Фото: [UWW]

Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по вольной борьбе Кайл Снайдер признался, что любит соревноваться с российскими борцами.

На чемпионате мира-2026 в Астане американец в четвертьфинале весовой категории до 97 кг победил своего давнего соперника Абдулрашида Садулаева, которому ранее проигрывал в финалах Олимпиады-2020 и чемпионата мира-2021.

«Мне нравится на турнирах встречаться с российскими борцами. Мое любимое место для соревнований за пределами США — это Россия. Все мои главные соперники из России», — заявил Снайдер.

Американец неоднократно принимал участие в турнире Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске.

На чемпионате мира в Астане российские борцы-вольники завоевали три золотые медали (Ибрагим Ибрагиимов, Иналбек Шериев, Аманула Гаджимагомедов), две серебряные (Заур Угуев, Абдулла Курбанов) и четыре бронзовые (Абубакар Муталиев, Абасгаджи Магомедов, Исмаил Ханиев, Абдулрашид Садулаев).

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