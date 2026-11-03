Светлана Ходченкова показала фото с прогулки в парке
Super: 43-летняя Ходченкова опубликовала фото с прогулки в осеннем парке у озера
Фото: [соцсети]
43-летняя российская актриса Светлана Ходченкова поделилась в личном блоге фотографиями с прогулки в осеннем парке, передает Super.
Звезда фильма «Любовь в большом городе» прошлась у озера и показала подписчикам повседневный образ для прохладной погоды. Актриса надела красную шапку, фиолетовую куртку, облегающие брюки и массивные кроссовки.
Фото: [соцсети]
Ходченкова позировала на набережной на фоне водоема в солнцезащитных очках, волосы оставила распущенными.
Подписчики активно отреагировали на публикацию. Они оставили много комплиментов, оценив и образ актрисы, и пейзажи на фотографиях. Многие отметили, что Ходченковой идет такой удобный и практичный наряд. Также пользователи обратили внимание на красивые осенние виды у озера.
Ранее российская актриса Светлана Ходченкова показала, как тренируется на пилоне.