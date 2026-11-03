В Подмосковье подключили еще почти 500 камер системы «Безопасный регион»
Почти 500 камер системы «Безопасный регион» подключили в Подмосковье
Фото: [медиасток.рф]
На прошлой неделе в Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключили 482 видеокамеры, в общей сложности с начала 2026 года — уже более 11,4 тыс. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Всего к системе подключено более 178 тыс. камер, более 91 тыс. из них оснащены искусственным интеллектом, который анализирует видеопоток и передает информацию ответственным службам и помогает быстрее узнавать о проблемах. Такие камеры следят за мусором и очередями на остановках, парковкой в запрещенных зонах вдоль дорог, на газоне и у контейнерных площадок, чистотой и порядком во дворах, незаконной торговлей и другими нарушениями.
Со всеми ИИ-практиками Подмосковья можно ознакомиться на портале «Цифровой регион».
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.