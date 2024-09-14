Не ходить на рынок и не начинать новые дела: народные приметы на 15 сентября

Картофелина в кармане может спасти от боли в суставах, а если пойти на рынок — могут обокрасть. О чем еще предупреждают народные приметы на 15 сентября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Приметы о погоде

Приметы гласят, что красный закат в этот день предвещает скорейшие морозы, а если облака плывут низко, значит будет непогода. О приближающемся похолодании предупреждали свиристели, если они рано отлетали в теплые края.

Если 15 сентября много росы, а погода безветренная, значит осень будет яркая и теплая. Холодная зима, согласно поверьям, ожидается, если крот в норы натаскивает много соломы.

Запреты на 15 сентября

В этот день не принято начинать новые дела, потому что они неизбежно провалятся, а также не следует ходить на рынок — возможны кражи. Крупные покупки тоже не принесут радости.

Носить яркую одежду 15 сентября — навлечь на себя сглаз. Если в этот день выгнать на улицу скотину — привлечь ненастье и порчу для животных. Запрещено жаловаться на жизнь и лениться

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Что нужно сделать

Приметы гласят, что родившиеся в этот день в зрелости будут очень счастливы, а если окурить весь дома ладаном — можно защититься от нечистой силы.

День отлично подходит для тех, кто занимается заговорами и колдовством. Издавна 15 сентября наводили порядок в сараях и во дворе. Также наши предки помогали нуждающимся и выкапывали позднюю картошку. Считалось, что картофелина в кармане может предотвратить боли в суставах.

Ранее нумеролог назвала главные качества людей, родившихся в сентябре.