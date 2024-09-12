Нумеролог Щербань назвала главные качества людей, родившихся в сентябре

Самодостаточные, мудрые и ответственные — люди который родились в сентябре. Какими еще качествами они обладают, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нумеролог Кристина Щербань.

Она отметила, что рожденные в сентябре с рождения обладают житейские мудростью, которую чувствуют окружающие и поэтому часто приходят к ним за советом.

«Добрые, прямолинейные, но в тоже время умеют сопереживать и слушать. Несмотря на то, что часто любят побыть наедине с собой, являются одними из самых лучших друзей и верных партнеров. Кстати, потребность в одиночестве для сентябрьских необходима, потому что именно в эти моменты они перезагружается свою нервную систему и придумывают лучшие идеи», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эти люди, по словам нумеролога, родившиеся в сентябре — лучшие учителя, однако есть и оборотная сторона медали.

«Понимая, что у них большой жизненный опыт и знания, они могут начать чувствовать себя выше окружающих. Появляется гордыня и осуждение других людей. Важно это знать и понимать, тогда выйти из этого состояния будет гораздо проще», — добавила Щербань.

Нумеролог советует таким людям не сомневаться в людях и доверять миру.

«Если к вам пришли за помощью или советом — обязательно поделитесь своими знаниями, ведь тогда вы получите гораздо больше», — заключила эксперт.

Ранее нумеролог раскрыла, для каких дел и начинаний подходит сентябрь.