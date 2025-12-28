Не менее 25 стран и регионов ввели плату для туристов, чтобы защитить свои достопримечательности

Мировой туристический ландшафт стремительно меняется, переходя от неограниченной доступности к регулированию и платности. Страны и города, популярные у путешественников, все чаще вводят сборы, налоги и лимиты, чтобы защитить экологию, культурное наследие и местную инфраструктуру от разрушительного влияния массового туризма.

Как отмечает издание eTurboNews, такая практика уже охватила не менее 25 туристических направлений по всему миру и продолжает распространяться. То, что раньше вызывало споры, становится новой нормой.

В Европе, испытывающей наиболее сильное давление от потока гостей, принимают решительные меры. В Венеции (Италия) действует сбор для однодневных посетителей, хорватский Дубровник ограничил количество круизных лайнеров, а в итальянском национальном парке Чинкве-Терре за проход по самым популярным пешеходным маршрутам теперь нужно платить.

В Азии экологические сборы чаще направлены на охрану природы, в Северной и Южной Америке доступ к знаковым местам становится регулируемой привилегией. Африка, как показывает пример Руанды с ее дорогими пермитами на посещение горилл, использует ценообразование для поддержки устойчивого развития туризма.

Аналогичные инициативы уже действуют или обсуждаются в Бутане, на Бали, Исландии, Филиппинах, у подножия горы Фудзи, на Гавайях, в Египте, Непале, Амстердаме и других точках притяжения.

Российским туристам, по рекомендации «Турпрома», в новых условиях стоит чаще выбирать менее раскрученные направления, планировать поездки на межсезонье, изучать соседние регионы, отдавать предпочтение общественному транспорту и заранее закладывать в бюджет возможные обязательные платежи.

