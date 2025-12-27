«Я думал, заеду на спокойный курорт, а попал в русский сериал»: как российский бомонд захватил итальянское побережье

Россиянин Денис, давно проживающий в Европе, рассчитывал найти накануне Нового года уединение на элитном тосканском курорте Форте-дей-Марми. Вместо этого он столкнулся с масштабным «десантом» состоятельных соотечественников, которые, кажется, совершенно не изменили своим привычкам. Его впечатления рисуют картину «Moscow-on-sea» — прозвища, которое британская пресса дала этому месту еще в нулевые, когда его облюбовали российские чиновники и олигархи.

«Я ехал посмотреть Италию, думал, заеду на курорт, где красиво и спокойно. Вышел из машины, и у меня ощущение, что попал в дорогой русскоязычный сериал», — рассказывает Денис.

По его словам, русская речь слышна повсюду, отели и рестораны мгновенно переключаются на русский, а на праздники людей «до фига прилетело», в том числе и на частных самолетах.

Больше всего его поразил размах празднества. В ресторанах со средним чеком более 1500 евро на человека мужчины в костюмах и дамы «разукрашенные, на лице ботокс, в ушах — алмазы, бриллианты» собираются семьями. Все лучшие столики забронированы россиянами на много дней вперед. На парковках выставлены редкие суперкары, а у входа в заведения дежурит охрана. Денис, приехавший на своей Toyota, отмечает: «Я на своей Toyota мог сойти только за повара с кухни или за службу доставки».

Истории о баснословных чаевых, которые оставляли здесь россияне (до 2000-4200 евро), местные до сих пор пересказывают как легенду. Несмотря на санкции и визовые сложности, Форте-дей-Марми, куда когда-то «перетусовался» русский бомонд из Юрмалы, по-прежнему остается их излюбленной «второй родиной». Как резюмирует Денис: «Честно, пришла в голову мысль: вот где зарываются российские миллионы».

