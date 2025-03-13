Не повторяйте за подругами Клавы Коки: почему нельзя заниматься сексом на первом свидании

Секс на первом свидании не станет началом серьезных отношений. Психолог Александра Метальникова посоветовала никогда не ложиться в постель с мужчиной сразу после знакомства и ждать три месяца до близости. Эксперт рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем чреват секс на первом свидании.

Певица Клава Кока в беседе с Voice высказалась на тему секса на первом свидании. Звезда привела в пример опыт подруг, у которых случилась близость сразу после знакомства, и они уже в браке. Психолог Метальникова предупредила, что подобный шаг может сломать всю жизнь. Если женщина переспала с мужчиной на первом свидании, в его глазах она станет продажной и свободной, добавила эксперт.

«Ни один нормальный, серьезный человек не будет жениться на женщине, которая готова на первом свидании лечь в постель. Если вы хотите выйти замуж за достойного, серьезного, интересного, перспективного мужчину, хотя бы три месяца повстречайтесь с ним прежде, чем ложиться в постель. Серьезные отношения стоят того, чтобы ждать, и их нужно проверять с самого начала, а не тогда, когда вы уже переспали, влюбились, забеременели и пытаетесь наклеить на мужчину ярлык идеального принца», — отметила психолог.

Она посоветовала проверять жизненные ценности мужчины, установки, обращать внимание на его поступки и ухаживания до первого секса. С мужчиной, не способным полгода подождать без секса, нельзя создать нормальную семью. Метальникова призвала женщин не поддаваться на мужской шантаж: «Если ты со мной не переспишь, я уйду», чтобы не прожить жизнь с абьюзером, шантажистом, токсичным человеком и сексуальным маньяком в одном лице.

Во время секса вырабатывается окситоцин — гормон влюбленности, на первом свидании это чревато зарождением чувств к недостойному мужчине, продолжила психолог. При выделении окситоцина выстраиваются новые нейронные связи, и самочувствие в целом становится хорошим, из-за чего можно связать это ощущение с абсолютно неподходящим для этого человеком, отметила эксперт.

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«Если еще и забеременеть, то можно потом попасть в токсичные отношения с этим человеком, плохой брак на всю жизнь. Вот простые последствия секса на первом свидании. Можно всю жизнь себе поломать, просто потому что певица Клава Кока, не подумав ни о чем, ни одним глазом не моргнув, сказала какую-то ересь», — добавила Метальникова.

При оргазме во время секса на первом свидании может произойти импринтинг, когда сценарии поведения запечатываются в психике как правильные. Однажды переспав на первом свидании, можно создать такой паттерн на всю жизнь, заявила специалист.

«Я еще не упоминаю о половых заболеваниях, насилии, токсичных отношения, про недостаток самооценки у абсолютного большинства российских женщин, которые готовы с недостойным мужчиной лечь в постель, если он только поманит их колечком, шубой, путешествием на Багамы. Мужчины часто проверяют женщин разными предложениями — если согласилась съездить на Канары, значит, продажная и свободная», — заключила Метальникова.

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