Не просто безобидный шопинг: о каком расстройстве психики говорит любовь к покупкам

Осенью, а особенно в период распродаж «Черной пятницы», покупки становятся почти привычным делом — порой люди хватают вещи, даже не задумываясь, нужны они дома или нет. Заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы Минздрава МО, врач-невролог Светлана Александрова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила, что чрезмерная увлеченность шопингом может привести к плачевным последствиям.

Как отметила эксперт, в таком случае это не просто «любовь к покупкам», а форма расстройства импульсивного контроля, при которой человек теряет способность управлять своими действиями и использует покупки как способ снять напряжение или компенсировать эмоциональный дефицит. Такое заболевание носит название онномания.

Лечение заболевания возможно медикаментозным способом, заявила врач. По ее словам, медикаментозная терапия может применяться, но исключительно как часть комплексного подхода.

«Важно понимать, что такого типа препараты сами по себе не устраняют шопоголизм, поскольку они воздействуют на сопутствующие состояния — тревожные и депрессивные расстройства, повышенную импульсивность, нарушения регуляции настроения. В случае, если эти факторы являются ключевыми, фармакотерапия вполне способна уменьшить выраженность симптомов и повысить эффективность психотерапии», — отметила она.

Но полагаться только на лекарства недопустимо, подчеркнула эксперт.

«Нерациональное или самостоятельное использование психотропных препаратов несет риски: побочные эффекты, ухудшение тревоги, нарушение сна, привыкание, а также “маскировку” первичной проблемы, что приводит к рецидивам», — заключила Александрова.

