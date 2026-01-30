Не только малярия: Роспотребнадзор напомнил о целом списке экзотических инфекций, угрожающих туристам

Роспотребнадзор по Тверской области напомнил о существовании так называемых забытых тропических болезней, которые, несмотря на название, представляют реальную угрозу и сегодня. К ним относятся малярия, холера, брюшной тиф, лихорадка денге, чума и другие инфекции, возбудителями которых могут быть вирусы, бактерии или паразиты.

Специалисты подчеркивают, что риск заражения существует при посещении экваториальных регионов Африки, Южной Америки, Индии и Океании. Основные пути передачи — через укусы комаров и москитов, а также через загрязненную воду, пищу или прямой контакт.

Ведомство дало ряд практических рекомендаций для путешественников:

· Для защиты от инфекций, передающихся с водой и пищей: строго соблюдать гигиену рук, пить только бутилированную воду, тщательно мыть фрукты и овощи, избегать льда и уличной еды. · Для защиты от переносимых насекомыми болезней: активно использовать репелленты, носить закрытую одежду, применять москитные сетки. · Для минимизации контактного заражения: не ходить босиком и избегать купания в пресных водоемах.

За 4–6 недель до поездки рекомендуется проконсультироваться с врачом о необходимых прививках. Если после возвращения появляются симптомы вроде лихорадки, сыпи или расстройства пищеварения, необходимо немедленно обратиться к врачу и сообщить о недавнем путешествии.