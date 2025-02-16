Не только неправильное питание: стало известно, о каких проблемах со здоровьем говорят прыщи и выпадение волос

Выпадение волос и высыпания на коже могут свидетельствовать о серьезных сбоях в работе организма. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как по проблемным зонам на лице определить, на какой орган стоит обратить внимание.

Прыщи на лбу по линии роста волос могут говорить о нарушениях в работе желчного пузыря, в верхней части лба — о проблемах с толстым кишечником, в нижней — о сбое тонкого кишечника, область над бровями отвечает за сердце и ЖКТ. По словам Шмелевой, большое количество высыпаний на лбу нередко свидетельствуют о неправильном питании, чрезмерном употреблении жирной и сладкой еды. Также они могут быть вызваны приемом лекарств, гормональными нарушениями.

«На лбу есть зоны, которые отвечают за работу мочевого пузыря, и также они могут свидетельствовать о постоянных стрессах. Прыщи на переносице могут говорить про проблемы с печенью или поджелудочной железой», — добавила врач.

На нарушения работы почек и надпочечников указывают прыщи в области глаз. Высыпания на щеках, груди и спине могут быть вызваны неполадками в легких. Гормональный дисбаланс, повышенный уровень мужских гормонов (андрогенов), неполадки и застой в области малого таза порой выражаются в прыщах на подбородке, предупредила эксперт.

Выпадение волос также может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Причиной этому могут быть заболевания щитовидной железы, железодефицитная анемия, нарушения в работе ЖКТ, заболевания кожи головы и грибковые инфекции, рассказала Шмелева. Также волосы могут выпадать интенсивнее во время полового созревания, после беременности и при менопаузе.

«К внешним причинам выпадения волос относятся сильный стресс, неправильно подобранный уход, частое окрашивание, химические завивки, постоянная сушка волос феном, частое использование плоек и утюжков, неправильно подобранная расческа, постоянное использование стайлинговых средств и жесткая вода», — заключила эксперт.

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