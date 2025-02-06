Топ-3 продукта с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка помогает при профилактике запоров, снижении веса и поддержании оптимального уровня сахара в крови. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. По ее словам, топ-3 продукта с наиболее высоким содержанием клетчатки составляют пшеничные отруби, фасоль и гречневая крупа.

Клетчатка рекомендуется при снижении веса, так как при попадании в ЖКТ она разбухает, создает объем, из-за чего возникает долгое чувство сытости.

«Пищевые волокна помогают улучшить чувствительность к инсулину. Это значит, что риск отложения жира снижается. Продукты с высоким содержанием клетчатки отличаются более низким гликемическим индексом. Значит, с их помощью можно поддерживать оптимальный уровень сахара в крови», — отметила Сухорукова.

Также клетчатка помогает при профилактике запоров, активизируя моторику кишечника. Она увеличивает объем кала и смягчает его, что позволяет избавиться от запора, особенно это важно при геморрое, добавила врач.

Список продуктов, наиболее богатых клетчаткой, возглавляют пшеничные отруби (43,6 г клетчатки на 100 г продукта). При отсутствии противопоказаний эксперт посоветовала употреблять отруби самостоятельно, залив кипятком или кефиром, или добавлять в каши, тесто для блинов, хлеба.

«Если вы впервые пробуете этот продукт, то лучше начинать с чайной ложки отрубей в день, постепенно увеличивая ежедневную норму до трех столовых ложек, это примерно 5 г клетчатки. Кроме клетчатки, отруби содержат полезные минералы, в том числе дефицитный селен», — продолжила Сухорукова.

На втором месте по содержанию клетчатки стоит фасоль (15-18 г на 100 г продукта), она также богата растительным белком. Больше всего клетчатки в черной и лимской (луновидной) фасоли. Для нейтрализации фитиновой кислоты фасоль перед приготовлением необходимо замачивать на несколько часов, подчеркнула гастроэнтеролог.

Хорошим источником клетчатки может стать гречневая крупа (10 г клетчатки на 100 г продукта). Гречка не содержит глютен, богата нетипичными для злаковых антиоксидантами. По словам врача, белок гречки уникален своим составом и наличием аминокислот, которые содержатся обычно не в растениях, а в мясе и молочных продуктах.

«Поступая в желудок, клетчатка разбухает в объеме, давит на стенки желудка и кишечника, а в мозг поступает сигнал о насыщении. Но чтобы запустить этот механизм, необходимо, чтобы в организме в этот момент было достаточное количество воды. Поэтому минимум за полчаса до еды надо выпить стакан воды или травяного чая», — заключила Сухорукова.

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