Не только сладости: три продукта, которые приводят к диабету

Уровень сахара в крови повышают не только сладости. Какие продукты обладают высоким гликемическим индексом и могут привести к диабету второго типа, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Татьяна Губина.

Эксперт отметила, что в клинической практике особое внимание уделяется продуктам с высоким гликемическим индексом, которые вызывают быстрый и выраженный подъемы сахара в крови.

«К таким продуктам относятся, прежде всего, рафинированные сладости — кондитерские изделия, сахар, сладкие напитки. Они практически не содержат пищевых волокон и приводят к мгновенному всасыванию глюкозы в кишечнике», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Вторую группу составляют изделия из очищенной муки: белый хлеб, сдоба, выпечка, добавила эксперт.

«При переработке зерна удаляется оболочка, богатая клетчаткой, что ускоряет расщепление крахмала до глюкозы и усиливает нагрузку на поджелудочную железу», — добавила Губина.

Третьим значимым фактором являются ультраобработанные продукты, включая фастфуд и готовые соусы, подчеркнула эксперт. Они часто содержат скрытые сахара и трансжиры, способствующие формированию инсулинорезистентности.

«Регулярное употребление перечисленных продуктов в сочетании с гиподинамией и избыточной массой тела повышает риск развития сахарного диабета второго типа. С позиции профилактики рекомендуется ограничение быстрых углеводов, увеличение доли овощей, цельнозерновых продуктов и регулярная физическая активность, позволяющие стабилизировать углеводный обмен и снизить метаболические риски», — заключила врач.

