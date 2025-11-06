Не только зелень: что можно выращивать дома на подоконнике зимой

Зима вовсе не повод отказываться от свежей зелени и витаминов. Вопреки расхожему мнению, на подоконнике вполне можно организовать небольшой огород, который будет радовать глаз и обеспечивать полезными продуктами. Главное — правильно подобрать культуры и обеспечить им необходимые условия. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.

По словам эксперта, один из самых простых и популярных вариантов — это зеленый лук.

«Для этого просто поместите луковицу в стакан с водой, частично погрузив ее в воду. Также можно рассматривать петрушку и укроп. Выращивание из семян — процесс более трудоемкий, но вполне реальный. Важно обеспечить достаточное освещение и регулярный полив. Не стоит забывать про салат. Это быстрорастущая культура, идеально подходящая для зимнего выращивания. Существуют специальные сорта, устойчивые к недостатку света», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Выращивать дома можно не только зелень. При наличии достаточного освещения можно вырастить компактные сорта томатов черри прямо на подоконнике. Но потребуется подвязка и формирование куста.

«Или острый перец — неприхотливое растение, которое порадует яркими плодами и пикантным вкусом. Можно рассматривать и карликовые сорта цитрусовых — лимон, мандарин или кумкват не только украсят интерьер, но и подарят ароматные плоды», — подчеркнула садовод.

Самое главное — создать необходимые условия. Первое из них — это освещение.

«Зимой света мало, поэтому потребуется дополнительная подсветка фитолампами. Не забывайте про температуру — оптимальная температура для большинства растений — 20-25 градусов. Необходим регулярный, но умеренный полив, чтобы не допустить пересыхания и переувлажнения почвы. Также подкармливайте растения специальными удобрениями для комнатных растений», — заключила садовод.

