Не тот, кем кажется: темная сторона рекордсмена НХЛ Александра Овечкина

Хоккеист Александр Овечкин стал настоящим российским героем и лучшим снайпером в истории, забросив 895-ю шайбу и побив рекорд НХЛ по голам в карьере. Однако и у героев есть темные стороны: блокировка банковских счетов и долг перед налоговой — подробнее в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Это не Овечкин»

Александр Овечкин — нечастый герой скандалов в отличие от многих других именитых спортсменов. Имя хоккеиста редко можно встретить в заголовках желтой прессы, но все-таки можно. После заключительного матча в конце 2024 года Овечкин решил записать видео, чтобы поздравить близких и друзей в России с Новым годом. Ролик, по всей видимости, предназначенный для узкого круга людей, попал в массы и вызвал недоумение — на нем обычно интеллигентный и вежливый хоккеист не стеснялся в выражениях и призывал «открыть баночку пива» утром 1 января, позируя с бокалом пенного напитка.

Бывший игрок московского «Спартака» Роман Людучин даже не сразу поверил в правдивость видео, заподозрив, что над его созданием поработал искусственный интеллект. При этом Людучин отметил в беседе с «Матч ТВ», что Овечкин не сделал ничего плохого в кадре, лишь высказался про пиво и позволил себе произнести пару матерных слов.

Хоккеист Андрей Анкудинов также поддержал коллегу, выразив уверенность, что ролик был записан для близких людей. Он отметил, что Овечкин волен общаться с друзьями так, как хочет. Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев вовсе называл видео фейковым, не поверив, что хоккеист может так общаться. Он описал Овечкина как вежливого и тактичного человека. Несмотря ни на что, скандал вокруг видео не получился громким, и большинство спортсменов поддержали коллегу.

Блокировка счетов

Вполне реальной для Овечкина стала блокировка четырех счетов в ВТБ (владельце ХК «Динамо») за то, что он не стал сдавать налоговые декларации, сообщают СМИ. Хоккеист обязан сдавать налоговые декларации из-за наличия ИП в России с 2022 года. При этом ранее Овечкин заявлял о намеренности вернуться в «Динамо» в 2026 году, а на фасад «ВТБ Арены» даже вывели поздравление спортсмена с установленным рекордом.

Фото: [ сommons.wikimedia/Michael Miller ]

В 2022 году банковский счет Овечкина в России был заблокирован из-за долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 49 тысяч рублей, писал телеграм-канал Mash со ссылкой на источник. Сообщалось, что на Родине спортсмен владеет Международной хоккейной Академией имени Александра Овечкина, ООО «Русская Машина» (продажа продуктов оптов) и ИП с долгом 49 тысяч рублей, специализирующемся на производстве и продаже одежды, спорттоваров и иной деятельности спортивного характера.

Однако вскоре выяснилось, что Овечкин не имеет задолженности перед ФНС. Об этом «Матч ТВ» рассказали близкие хоккеиста, назвав произошедшее технической ошибкой. По их словам, ИП не ведет коммерческую деятельность, на него оформлены только патенты на торговые знаки Овечкина.

Общий заработок спортсмена по контрактам в НХЛ составил порядка 183 млн долларов, подсчитал «Рейтинг букмекеров». Однако ранее Овечкин призывал делить информацию о его доходах на два, потому что половину заработка он отдает на налоги, уверял хоккеист.

Ранее стало известно, что Sports.ru запустил петицию о переименовании грецкого ореха в овечкинский.