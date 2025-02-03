Новая выплата россиянам старше 35 лет: сколько можно получить и кому она доступна

В России планируют создать Фонд социальной справедливости, который будет распределять нефтегазовые и иные доходы от экспорта природных ресурсов. Согласно документу, распределение предполагается в размере не менее 15% от Фонда национального благосостояния между гражданами, имеющими не менее 15 лет трудового стажа. Как это скажется на жизни россиян и сколько они смогут получать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт отметила, что по итогам 2024 года нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 11,1 трлн рублей.

«Объем Фонда национального благосостояния — 12,7 трлн рублей; 15% от фонда — это 1,9 трлн рублей. Трудовым стажем от 15 лет может располагать (в наибольшей части) возрастная группа населения от 35 лет. Это 88,25 млн человек на начало 2024 года. Таким образом, в 2024 году выплаты составили бы почти 21,5 тыс. рублей на человека в год в случае, если выплаты не будут облагаться НДФЛ или 1,8 тыс. рублей в месяц, то есть 2% от средней заработной платы россиян за соответствующий период (порядка 84 тыс. рублей)», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фактически, выплаты на человека могут быть выше, ведь многие россияне не имеют трудовой стаж в 15 лет к 35-ти годам, поскольку работают неофициально, с перерывами, уделяют значительное количество лет обучению в ВУЗе и по иным причинам, продолжила она.

«В настоящее время, ввиду действующей беспрецедентно высокой ключевой ставки ЦБ в 21%, продолжается тенденция на размещение гражданами денег на вкладах, общий размер которых превысил отметку в 53 трлн рублей в 2024 году (рост более 16% с начала года). Соответственно, большая часть из 1,9 трлн рублей «осела» бы именно на вкладах граждан», — добавила Проданова.

С учетом такого «прилива» средств, динамика роста объема накоплений граждан, по словам эксперта, по итогам 2025 года может быть увеличена до 20% — более 63 трлн рублей.

«Таким образом реализация данной инициативы может привести к увеличению средних (номинальных) доходов населения на 2% и более, с учетом увеличения выплат по вкладам и росту общего размера накоплений граждан на 4% (дополнительно к текущим темпам роста)», — заключила экономист.

Депутат Госдумы от КПРФ — партии, выдвинувшей инициативу, Мария Прусакова отметила, на сегодняшний день инициативы не находит поддержку со стороны большинства в лице депутатов единой России. Однако бюджет государства от распределения доходов, по ее словам, не пострадает.

«Сегодня доходы идут не в бюджет, они прежде всего идут в карманы тех, кто приватизировал объекты этих отраслей природных ресурсов. Список их известен, он публикуется в разных финансовых журналах в виде рейтинга дохода, иначе у нас бы не увеличивалось количество сверхбогатых в нашей стране», — пояснила депутат.

Такие доходы могут получать жители всей страны. Кроме того, продолжила Прусакова, подобный опыт уже реализуется в других странах.

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