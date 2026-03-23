Не закапывай, не топи, не выбрасывай в мусорку: что запретили делать с трупами животных в Сургуте

Власти Сургута напомнили владельцам животных об их прямой обязанности — в течение суток сообщать ветеринарному специалисту о гибели питомца, а также об обнаружении абортированного или мертворожденного плода. Соответствующее предупреждение опубликовала администрация города.

В мэрии подчеркнули, что останки животных представляют серьезную биологическую опасность и могут стать источником распространения инфекций. Поэтому категорически запрещается уничтожать биологические отходы путем захоронения в землю, сбрасывать их в водоемы, реки и болота, выбрасывать в обычные мусорные контейнеры или вывозить на городские свалки и полигоны.

При обнаружении трупа животного, признаков заболевания или внезапного падежа горожан просят незамедлительно обращаться в филиал БУ «Ветеринарный центр» в Сургуте и Сургутском районе, расположенный на улице Профсоюзов, 29/1, или звонить по телефону +7 (3462) 31-90-53.

Кроме того, чиновники призвали сургутян сообщать в ветцентр обо всех случаях заболеваний животных, падежа, местах несанкционированного захоронения биологических отходов, а также о торговле в неустановленных местах живыми животными, продуктами животноводства и кормами без сопроводительных документов.

В администрации предупредили, что за сокрытие сведений о внезапном падеже или массовых заболеваниях животных, а также за несвоевременное извещение и непринятие мер по локализации предусмотрена административная ответственность. Наказание грозит и за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, убоя, переработки, хранения и продажи продукции животноводства.