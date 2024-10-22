Негативные мысли и нестабильное состояние: чем астероид 2024 PT5 угрожает землянам

Астероид 2024 PT5 будет находиться под воздействием гравитации Земли до 25 ноября. После он покинет околоземное пространство и продолжит свое путешествие по Вселенной. Кроме того, визуально астероид может стать «второй луной». Каким может оказаться его влияние на сферы жизни людей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инесса Алиева.

Она отметила, что астероид образовался в поясе Арджуна, представляющим собой нагромождение космических камней, вращающихся вокруг Солнца. Это космическое тело будет вновь приближаться к Земле — в январе 2025 года и в 2055 году.

«Несмотря на свое приближение, астероид 2024 PT5 не представляет угрозы для нашей планеты. Его размеры составляют не более 10 метров, что указывает на малую массу и низкую вероятность воздействия на Землю. Его можно сравнить с обычным камнем, и в пространственном масштабе расстояние между ним и Землей считается относительно безопасным», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Астероид будет иметь временное воздействие на орбиту Земли и никогда не станет постоянным спутником, продолжила Алиева.

«Поэтому назвать его «второй луной» нельзя. Но важно отметить, что могут происходить непредвиденные ситуации, возможно эмоционально нестабильно состояние. Кроме того, некоторые люди могут заметить негативные мысли, могут быть и простые мелкие негативные ситуации», — добавила эзотерик.

Ранее эксперт Алексеева назвала самый ревнивый знак зодиака.