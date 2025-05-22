«Неквалифицированный ажиотаж»: авиакомпании одобрили стоячие места в самолетах — безопасно ли это

Инициативы по увеличению вместимости самолетов за счет сидений под углом в 45 градусов могут столкнуться с серьезными ограничениями по безопасности и нормативам. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил эксперт по авиации Алексей Захаров.

Ранее издание Daily Mail сообщало, что авиакомпании одобрили Skyrider 2.0 — «сиденья» под углом 45 градусов. Их использование поможет увеличить загрузку бортов примерно на 20%. Однако, по мнению Захарова, без кардинальных изменений в конструкции и сертификации такие меры не будут реализованы.

«С точки зрения безопасности это потребует доработки привязной системы. Сейчас людей крепят обычным двухточечным ремнем. Система “полустоя” просто из-за большей амплитуды движения тела при резком торможении потребует как минимум трехточечного ремня по типу тех, которые применяются в автомобиле. Я не исключаю, что сертифицирующие органы могут потребовать даже установки подушек безопасности», — подчеркнул он.

Что касается увеличения количества мест, эксперт опроверг популярное мнение, что это зависит лишь от количества кресел.

«Вместимость определяется не только тем, сколько поместится кресел в салоне. Основным критерием является время покидания борта в аварийной ситуации пассажирами. И думать о том, что сейчас возьмут существующий самолет с имеющимися у него основными, аварийными выходами и увеличат его вместимость в полтора раза, не стоит. Норматив на время покидания существует, отменять его никто не будет», — пояснил специалист.

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Он напомнил, что нормативы эвакуации основаны на реальной статистике и трагическом опыте.

«Нормативы все-таки основаны на обработке большого количества статистических материалов. Поэтому я не думаю, что так сразу радикально поменяют стулья и увеличат вместимость. Кроме того, дорабатывать фюзеляж с установкой дополнительных аварийных выходов задача очень непростая», — выразил мнение авиаэксперт.

Такое решение, считает он, может коснуться тех летательных аппаратов, у которых есть запас по вместимости с точки зрения времени покидания салона в случае аварийной ситуации. Говоря о перспективах внедрения таких решений в России, Захаров подчеркнул, что многое зависит от изменения авиационных правил.

«Если АП-25 [авиационное правило, часть 25], определяющее технико-эксплуатационные характеристики, которым должен соответствовать самолет, изменят и скажут, что время покидания не две минуты, а четыре, — наверное, можно», — допустил он.

Однако Захаров скептически оценил реальность таких изменений и охарактеризовал происходящее вокруг этой темы как переоценку и некомпетентный шум.

«Это такой несколько неквалифицированный ажиотаж», — заключил эксперт.

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