Нельзя конфликтовать и перенапрягаться: как Суперлуние 5 ноября повлияет на жизнь людей

Еще одно Суперлуние в 2025 году произойдет 5 ноября. Луну в этот день также называют охотничьей. Название связано с благоприятным периодом для охоты, когда поля после сбора урожая облегчали выслеживание животных перед зимой. Как Суперлуние повлияет на жизнь людей, а также что можно и нельзя делать в этот день, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

По словам эксперта, Суперлуние — это астрономическое явление, когда полная Луна подходит к Земле на максимально близкое расстояние, что делает ее ярче и больше, чем обычно.

«5 ноября нас ожидает именно такое событие, и его влияние может быть ощутимым на разных уровнях. Например, Суперлуние может усиливать эмоции и чувства, делая людей более восприимчивыми и чувствительными. Это может привести к повышенной раздражительности, тревожности или, наоборот, к приливу творческой энергии и вдохновения. Также Суперлуние может оказывать влияние на сон, вызывая бессонницу или беспокойные сновидения», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Такая Луна бывает несколько раз в год, поскольку орбита спутника вокруг Земли эллиптическая, и расстояние между ними постоянно меняется. Однако каждое Суперлуние, продолжила эксперт, уникально по своей яркости и размеру, в зависимости от конкретного расстояния между Луной и Землей в этот момент.

«В это время стоит заниматься творчеством. Используйте энергию Суперлуния для реализации своих идей и проектов. Можно медитировать и заниматься самоанализом — это поможет вам лучше понять свои чувства и эмоции. Также проводить время с близкими, ведь Суперлуние — хорошее время для укрепления отношений. А еще — нужно загадывать желания, так как считается, что в этот период они имеют особую силу», — посоветовала астролог.

Не стоит в этот период принимать важные решения, так как эмоциональная нестабильность может повлиять на выбор.

«Нельзя вступать в конфликты. Лучше избегайте споров и ссор, чтобы не усугубить ситуацию. Старайтесь не перенапрягаться, дайте себе время отдохнуть и расслабиться. В этот день важно прислушиваться к своим чувствам и потребностям, чтобы пережить это время гармонично и с пользой для себя», — заключила Астратова.

