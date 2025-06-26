Рождество Иоанна Предтечи и день Петра и Павла: календарь православных праздников в июле 2025 года

Июль 2025 года богат на православные праздники. Подробнее о том, что и когда отмечают верующие, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Рождество Иоанна Предтечи

Один из самых важных православных праздников, который отмечается 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи. Он посвящен рождению Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа. В этот день верующие вспоминают его рождение, которому предшествовало божественное откровение о миссии Иоанна. В храмах проводятся богослужения, а также читаются соответствующие богослужебные тексты, прославляющие Иоанна как святого и пророка.

В народной культуре этот день часто воспринимается как начало сбора урожая. По преданию, с рождением Иоанна начинается уменьшение солнечного дня.

День Петра и Павла

Следующий важный праздник, который отмечается 12 июля, это день апостолов Петра и Павла. Петр считается основателем Церкви и первым папой, а Павел прославился своими миссионерскими путешествиями и проповедью среди язычников.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Евгений Рой ]

В день Петра и Павла во многих странах проводятся богослужения в храмах, посвященные апостолам. После завершения Петрова поста верующие разговляются, готовят праздничные блюда.

Явление Казанской иконы Божией Матери

Большое значение для православных также имеет праздник явления Казанской иконы Божией Матери, который в этом году отмечается 21 июля. Это день, когда верующие вспоминают чудесное обретение иконы в Казани в 1579 году.

История обретения иконы окутана легендами и преданиями. После страшного пожара, опустошившего Казань, десятилетней девочке Матроне во сне явилась Пресвятая Богородица, указавшая место, где под слоем пепла и руин скрыта ее чудотворная икона. Скептически встреченные вначале, слова Матроны оказались правдой — на указанном месте действительно была найдена икона, излучавшая необыкновенное сияние.

Икона Божией Матери «Троеручница»

Икона известна чудесами, связанными с исцелением и помощью в бедах. Согласно преданию, святой Иоанн Дамаскин, ревностный защитник иконопочитания, был оклеветан перед дамасским халифом и лишен руки. Горячо молясь перед иконой Богородицы, он получил чудесное исцеление — отрубленная кисть чудесным образом приросла к руке. В благодарность за это чудо Иоанн Дамаскин приложил к иконе серебряное изображение исцеленной руки. С тех пор икона получила название «Троеручница».

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Евгений Рой ]

В храмах 25 июля совершаются торжественные богослужения, читаются акафисты. Верующие приходят к иконе с молитвами о помощи в болезнях и скорбях, просят об исцелении и заступничестве.

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