Нельзя носить зеленые платья и играть свадьбы: народные приметы и запреты в День Луки 20 февраля

Святого Луку Елладского вспоминают православные верующие 20 февраля. О жизни святого и предупреждениях народных примет на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Лука Елладский особенно почитаем в Греции, где считается небесным покровителем. Его жизненный путь, усердно посвященный молитве и аскезе, оставил глубокий след в духовной истории Эллады. Лука родился в бедной крестьянской семье и с юных лет отличался благочестием. Святой принял монашеский постриг и подвизался в различных монастырях, стремясь к духовному совершенству.

Многие паломники в этот день стремятся посетить монастырь Осиос Лукас, расположенный в Фокиде (Греция), где хранятся мощи святого. Традиционно, в этот день готовят «Лукумадес» — небольшие пончики, политые медом и посыпанные корицей, которые символизируют сладость духовной жизни, к которой стремился преподобный. Молитва святому Луке помогает в исцелении от болезней и обретении душевного покоя. Нельзя в этот день играть свадьбу и посещать шумные мероприятия. Считается, что женщинам не стоит совершать покупки 20 февраля и носить зеленые платья.

Фото: [ сommons.wikimedia/Общественное достояние ]

Приметы

Облака синего цвета — к плохой погоде;

Красный закат — к порывистым, холодным ветрам и сырому лету;

Чем больше милостыню подать в этот день — тем больше потом вернется;

В полдень подул ветер — яровые хорошо уродятся;

Крот остается в норе, закрыв вход — к продолжительным морозам;

Старые овцы мало едят — к теплу;

На Луку получаются самые ценные лекарства из кореньев растений;

Особенное внимание уделяли настоям, отварам и прочим снадобьям из лапчатки;

Плохой приметой считается сыграть свадьбу на Луку;

Любые шумные празднества в этот день считались дурным знаком;

День наиболее благоприятный для лечения сердечных болезней;

Нельзя женщинам совершать покупки 20 февраля, а также носить платье зеленого цвета — к неприятности.

Именины в этот день отмечают: Александр, Алексей, Лука и Петр.

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