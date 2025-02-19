Нельзя носить зеленые платья и играть свадьбы: народные приметы и запреты в День Луки 20 февраля

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

Святого Луку Елладского вспоминают православные верующие 20 февраля. О жизни святого и предупреждениях народных примет на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Лука Елладский особенно почитаем в Греции, где считается небесным покровителем. Его жизненный путь, усердно посвященный молитве и аскезе, оставил глубокий след в духовной истории Эллады. Лука родился в бедной крестьянской семье и с юных лет отличался благочестием. Святой принял монашеский постриг и подвизался в различных монастырях, стремясь к духовному совершенству.

Многие паломники в этот день стремятся посетить монастырь Осиос Лукас, расположенный в Фокиде (Греция), где хранятся мощи святого. Традиционно, в этот день готовят «Лукумадес» — небольшие пончики, политые медом и посыпанные корицей, которые символизируют сладость духовной жизни, к которой стремился преподобный. Молитва святому Луке помогает в исцелении от болезней и обретении душевного покоя. Нельзя в этот день играть свадьбу и посещать шумные мероприятия. Считается, что женщинам не стоит совершать покупки 20 февраля и носить зеленые платья.

сommons.wikimedia/Общественное достояние

Фото: [сommons.wikimedia/Общественное достояние]

Приметы

  • Облака синего цвета — к плохой погоде;
  • Красный закат — к порывистым, холодным ветрам и сырому лету;
  • Чем больше милостыню подать в этот день — тем больше потом вернется;
  • В полдень подул ветер — яровые хорошо уродятся;
  • Крот остается в норе, закрыв вход — к продолжительным морозам;
  • Старые овцы мало едят — к теплу;
  • На Луку получаются самые ценные лекарства из кореньев растений;
  • Особенное внимание уделяли настоям, отварам и прочим снадобьям из лапчатки;
  • Плохой приметой считается сыграть свадьбу на Луку;
  • Любые шумные празднества в этот день считались дурным знаком;
  • День наиболее благоприятный для лечения сердечных болезней;
  • Нельзя женщинам совершать покупки 20 февраля, а также носить платье зеленого цвета — к неприятности.

Именины в этот день отмечают: Александр, Алексей, Лука и Петр.

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