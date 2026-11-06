«Экскаватор вместо расчетов»: три причины, почему бизнес в 2020‑х платит за штурмовщину

По словам Александра Старцева, основателя компании «ВЛПАСИФИК», которая работает во Владивостоке с 2010 года, и бывшего суперинтенданта, недавний инцидент в устье одной из северных рек развивался по классическому сценарию, сообщил vostokmedia.com.

Судно стояло на отданных якорях, когда его накрыло внезапным шквалом. Из-за стремительного дрейфа порожнее судно выбросило на каменистую насыпь в акватории порта. Как отмечает эксперт, подрядчик выставил судовладельцу внушительный счет за аренду тяжелой техники, сверхурочную работу и перемещение кубометров камней. Меры были приняты для того, чтобы поднять судно. Однако страховая компания платить отказалась.

Согласно объяснению эксперта, логика страховщиков проста и юридически безупречна: расходы признаются обоснованными только тогда, когда доказана их прямая причинно-следственная связь со спасением судна или минимизацией ущерба. Заключение сюрвейерской группы Старцева подтвердило: перекладывание камней экскаваторами на остойчивость и сход судна не повлияло никак — глубина под килем образовалась исключительно за счет естественного хода прилива.

В итоге, констатирует он, убытки легли на самого судовладельца. Подрядчик переоценил свои технические возможности, а судовладелец подписал заявку на вызов техники в состоянии стресса.

Почему в 2020-х годах бизнес все еще наступает на эти грабли, выбирая штурмовщину вместо профессионального аудита? По мнению Старцева, здесь сходятся три фактора.

Иллюзия контроля

Когда многотонное судно сидит на камнях, руководство требует немедленных видимых действий. Экскаватор, двигающий валуны, создает иллюзию спасательной операции, тогда как работа инженера с таблицами гидрометеорологии и чертежами кажется бездействием. Так считает основатель эксперт.

Ложная экономия на старте

Вызов независимого сюрвейера воспринимается как «лишняя строчка расходов». По оценке эксперта, в реальности гонорар специалиста составляет доли процента от счетов за мобилизацию тяжелой техники.

Отсутствие процедурной культуры

В экстренной ситуации на мостике и в офисе судовладельца часто просто некому вовремя подсказать правильный юридический и инженерный алгоритм. Именно в этом Старцев видит корень проблемы.

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