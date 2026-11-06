Жертвы ради голоса: Пелагея на три дня съехала от дочери перед концертом

Заслуженная артистка России Пелагея презентовала свой новый масштабный концерт-мистерию «Живая вода» на сцене московской площадки Live Арена. Для идеальной подготовки к премьере певице пришлось на 3 дня съехать из дома в отель и полностью ограничить общение, чтобы сохранить голос и сосредоточиться исключительно на репетиционном процессе. По словам артистки, ее дочь с пониманием отнеслась к временному отъезду и после завершения грандиозного шоу выразила гордость за мать, пишет Царьград.

Премьера прошла при практически полном зале и вызвала восторженную реакцию среди коллег по цеху. Народный артист России Сергей Безруков назвал программу мощной и потрясающей до глубины души, а актриса Агата Муцениеце отметила выступление как одно из сильнейших впечатлений. Известные гости активно делились видео фрагментов шоу в своих блогах, отдельно отметив исполнение народной песни «По Дону гуляет казак молодой».

Сразу после концерта Пелагея обратилась к поклонникам из гримерки, признавшись, что до конца не осознала масштаб произошедшего события. Артистка искренне поблагодарила команду и зрителей за невероятную эмоциональную отдачу и мощную поддержку, подчеркнув, что все технические и вокальные задачи шоу были выполнены безупречно.