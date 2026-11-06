Заблаговременный выбор: икру и деликатесы советуют брать с запасом годности

Подготовку к новогоднему праздничному столу эксперты рекомендуют начинать заранее, чтобы избежать предпраздничного ажиотажа и необоснованных финансовых трат. Заведующий кафедрой международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин советует сформировать меню и разделить закупки на 3 последовательных этапа: «сейчас», «за неделю» и «за день-два до праздника». Об этом пишет информационное агентство « ПРАЙМ ».

В список товаров для ранней закупки вошли бакалея, консервы, майонез, растительное и сливочное масло, мука, сахар, крупы, специи, чай, кофе, а также орехи, сухофрукты, сладости и печенье. Кроме того, экономист рекомендует заблаговременно приобрести алкогольные напитки, стоимость которых к декабрю может вырасти примерно на 8–10%. Красную икру и мясные деликатесы в герметичной заводской упаковке также стоит купить до начала массового спроса, предварительно проверив срок годности — он должен истекать не ранее середины января.

При этом скоропортящиеся продукты закупать заранее категорически не следует. Свежие овощи, фрукты, мандарины, зелень, а также свежее мясо, рыбу и молочную продукцию эксперт рекомендует приобретать непосредственно перед праздником. Готовые салаты, нарезки и свежую выпечку традиционно следует оставить на последние дни перед новогодней ночью.