Калина обладает насыщенным ароматом и заметной терпкостью. Чаще всего ее используют для морсов и варенья, но на самом деле она отлично вписывается и в другие блюда — от салатов до десертов. Вот три рецепта, которые помогут взглянуть на эту ягоду иначе, сообщил nashgorod.ru.

Как подготовить ягоды

Для начала выберите зрелые плоды без повреждений и пятен. Терпкость становится мягче после первых заморозков, поэтому собранный урожай можно отправить в морозилку. Снимите ягоды с веток, промойте и обсушите на полотенце. Затем прогрейте их в сотейнике с небольшим количеством воды в течение пяти минут и протрите через сито, чтобы избавиться от косточек.

«Калина горчит, имеет терпкий запах и содержит твердые косточки. Но в удачных рецептах эти недостатки легко исправить. Вкус ягоды смягчают заморозка и нагревание, косточки удаляются протиранием через сито, а резкость уравновешивается подходящими сочетаниями без маскировки сахаром», — отметила повар Юлия Макиенко.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Салат, в котором терпкость играет новыми красками

Сладковатая свекла, козий сыр и орехи сглаживают резкость ягод, а заправка готовится без добавления сахара. На две порции возьмите две небольшие свеклы, 70 г калины, 60 г козьего сыра, 25 г грецких орехов, 60 г руколы, половину яблока, по столовой ложке оливкового масла и апельсинового сока, половину чайной ложки горчицы и черный перец.

Приготовление займет 1,5-2 часа, большую часть времени займет запекание свеклы. Запеките ее в кожуре при 190 °C в течение 60-90 минут, остудите, очистите и нарежьте дольками. Калину прогрейте с ложкой воды и разотрите через сито. Смешайте пюре с маслом, соком, горчицей и перцем. Яблоко нарежьте тонкими ломтиками. На блюдо выложите руколу, свеклу и яблоко, полейте заправкой. Сверху посыпьте крошками сыра и рублеными подсушенными орехами.

Заправляйте салат непосредственно перед подачей. Если ягода слишком терпкая, добавьте немного меда.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Куриные голени с глазурью из калины и яблока

Кислинка ягод удачно балансирует жирность мяса, а в духовке маринад превращается в ароматную глазурь. На две порции понадобятся четыре куриные голени, 100 г калины, половина яблока, столовая ложка соевого соуса, чайная ложка зернистой горчицы, половина чайной ложки тертого имбиря, зубчик чеснока, чайная ложка растительного масла и черный перец.

Маринование займет от 1 до 4 часов, запекание — около 45 минут. Калину прогрейте с ложкой воды в течение пяти минут и разотрите через сито. Яблоко натрите на терке и соедините с ягодным пюре, соевым соусом, горчицей, имбирем, чесноком, маслом и перцем. Обмажьте голени маринадом и уберите в холодильник. Запекайте при 180 °C примерно 45 минут, а за 10 минут до готовности еще раз смажьте соусом.

Солить блюдо не нужно: соевый соус уже содержит достаточно соли.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Мусс из калины с яблоком и корицей

После заморозки вкус ягод становится мягче, яблоко сглаживает терпкость, а сливки придают десерту нежности. На четыре порции возьмите 150 г замороженной калины, одно яблоко, 150 мл сливок жирностью 30-33%, 10 г желатина, 150 мл воды (100 мл для калины и 50 мл для желатина), половину чайной ложки корицы, 1-2 чайные ложки меда и сахарную пудру.

Активная работа займет около 40 минут, еще 3 часа десерт должен провести в холодильнике. Калину прогрейте со 100 мл воды в течение пяти минут и пропустите через сито. Яблоко запеките при 180 °C и превратите в пюре. Соедините два пюре и добавьте корицу. Желатин залейте 50 мл воды на 10 минут, затем растворите на водяной бане без кипения и влейте в пюре. Добавьте мед и немного остудите массу. Холодные сливки взбейте и аккуратно вмешайте в основу. Разлейте по формам и уберите в холодильник на 3 часа.

По словам Юлии Макиенко, именно в сочетании с мясом, овощами, фруктами или сливочными продуктами необычный вкус калины раскрывается по-новому. Не стоит бояться экспериментов — пора использовать эту осеннюю ягоду не только для чая или морса.

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