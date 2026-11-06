Ответ администрации: мэрия Челябинска уберет поваленную ель в ближайшее время

В ночь на пятницу, 6 ноября 2026 года, в центре Челябинска произошел инцидент, вызванный неблагоприятными погодными условиями. На площади Революции из-за сильнейших порывов шквалистого ветра обрушилась ель. Падение дерева произошло прямо на пешеходную дорожку. Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев и кадры жителей города сообщает портал « 74.RU ».

Местные жители заметили упавшее дерево утром по дороге на работу, хотя еще накануне вечером все насаждения на площади стояли без повреждений. Упавшая ель перекрыла часть зоны для прогулок пешеходов. Горожане рассчитывают на оперативную работу коммунальных служб по расчистке территории от поваленного ствола и веток.

В администрации Челябинска прокомментировали ситуацию, заявив, что профильные службы уже осведомлены о произошедшем ЧП. Представители мэрии заверили журналистов, что последствия ночного разгула стихии будут ликвидированы, а упавшее дерево уберут с площади Революции в самое ближайшее время.