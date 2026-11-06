Творожные запеканки: спрос на готовое блюдо поднялся на 9% в рознице

Аналитики NTech: продажи русских завтраков из сырников в России выросли на 27%

Общество

В российской розничной торговле отмечен существенный рост спроса на готовые блюда и напитки, входящие в классический рацион традиционного русского завтрака. К таким выводам пришли эксперты аналитической компании NTech, сравники показатели первого полугодия 2026 года с аналогичным периодом 2025 года. Наиболее заметную динамику продемонстрировали готовые сырники, денежные продажи которых увеличились на 27% (при росте в натуральном выражении на 19%). Об этом пишет интернет-издание «Лента.ру».

Позитивную динамику показывают и другие популярные категории утреннего питания. Продажи готовых молочных каш поднялись на 24% в денежном выражении и на 20% в натуральном весе, а незамороженные блины прибавили 25% в деньгах и 14% в объеме. Творожные запеканки продемонстрировали умеренный рост — на 9% в денежном и на 3% в натуральном эквиваленте. Аналитики связывают данную тенденцию с ускорением темпа жизни горожан и развитием категории готовой кулинарии в торговых сетях.

Среди напитков рекордсменом по темпам роста стал готовый чай, продажи которого взлетели на 46% в денежном и на 40% в натуральном выражении. Спрос на кисель увеличился на 38% в деньгах и на 32% в объеме, а морс прибавил 18% и 15% соответственно. Традиционная молочная продукция показала более сдержанные результаты: продажи кефира выросли на 6% в деньгах (на 2% в весе), а ряженки — на 5% в денежном выражении и на 3% в объеме.

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