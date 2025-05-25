Нельзя плакать и отдавать свои вещи: народные приметы в день святых Гликерий 26 мая

Православная церковь 26 мая чтит память двух святых Гликерий, а в народе дата известна как Лукерья-комарница. Подробнее о приметах и поверьях дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Гликерия Гераклийская жила в III веке в городе Гераклее (современная Турция). Она отказалась приносить жертвы языческим богам и была подвергнута жестоким пыткам. Предания рассказывают о чудесах, происходивших во время ее мучений. В конце концов она приняла мученическую смерть, став символом стойкости и преданности Христу.

Гликерия Новгородская жила в XIII веке. Она прославилась своим благочестием и добродетельной жизнью. С юных лет Гликерия посвятила себя служению Богу, проводя время в молитвах и помогая нуждающимся. После смерти родителей она раздала свое наследство бедным и приняла монашеский постриг. Считается, что после ее смерти от ее мощей происходили чудеса исцеления.

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Приметы

Появились комары — летом удастся собрать и заготовить много ягоды;

Комары крупные — будет богатый урожай и сытый год;

Если комаров мало, то может быть плохой урожай овса;

Много мошек — будет изобилие грибов;

Не рекомендуется плакать в этот день, чтобы не получить еще больше проблем, из-за которых придется горевать;

Плохой приметой считалось отдавать людям свои вещи, с ними может уйти удача;

Старались ничего не сеять в этот день, так как боялись, что восходы будут плохими;

Считалось, что нужно хорошо потрудиться 26 мая, чтобы в доме были покой и порядок.

Именины в этот день празднуют: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Арина, Гликерия, Ирина.

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