Нельзя вытираться чужим полотенцем: народные приметы и запреты в день Пахома Теплого 28 мая
Фото: [freepik.com]
Православная церковь 28 мая чтит память Пахомия Великого и Пахомия Нерехтского. В народе дату называют Пахом Теплый или Бокогрей. Подробнее о том, что можно и нельзя делать 28 мая, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Пахомий Великий жил в IV веке в Египте. Он считается основателем общежительного монашества. Отказавшись от военной карьеры, святой посвятил себя служению Богу, уединившись в пустыне. Вскоре к нему стали присоединяться другие искатели духовного просветления. Пахомий разработал строгий устав монастырской жизни, основанный на совместном труде, молитве и послушании.
Пахомий Нерехтский — русский святой XIV века, был учеником преподобного Сергия Радонежского. Основав монастырь в окрестностях Нерехты, он стал духовным наставником для множества иноков и мирян. Пахомий отличался кротостью, смирением и неустанной молитвой.
В этот день многие верующие совершают паломничества к местам, связанным с жизнью Пахомия Великого и Пахомия Нерехтского. Плохой приметой в этот день считается вытираться чужим полотенцем, чтобы не забрать себе чужие проблемы. Также считается, что нельзя оставлять дома беспорядок и разбросанные вещи, чтобы не было проблем с финансами.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Если в этот день тепло — все лето будет теплым;
- Если летит много паутины — лето обещает быть жарким;
- Дымок от костра клубится и лезет в глаза — день будет влажным;
- Западный ветер под низкими облаками — пора сеять ярицу;
- Мотыльки летают низко — к доброму урожаю ярицы;
- После ненастья появилась на небе радуга — дождь больше не пойдет;
- Во время дождя подул восточный ветер — к прекращению осадков;
- Плохая примета — вытереться чужим полотенцем, чтобы не забрать себе чужие проблемы;
- Незамужние девушки и женщины старались ни с кем не говорить о своих планах на семью в этот день;
- Нельзя оставлять беспорядок и разбросанные вещи дома, чтобы не привлечь финансовые проблемы;
- Рядом с грядками устанавливали медовую воду для привлечения пчел.
Именины в этот день отмечают: Анастасия, Дмитрий, Игнат и Пахом.
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