Нельзя вытираться чужим полотенцем: народные приметы и запреты в день Пахома Теплого 28 мая

Православная церковь 28 мая чтит память Пахомия Великого и Пахомия Нерехтского. В народе дату называют Пахом Теплый или Бокогрей. Подробнее о том, что можно и нельзя делать 28 мая, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Пахомий Великий жил в IV веке в Египте. Он считается основателем общежительного монашества. Отказавшись от военной карьеры, святой посвятил себя служению Богу, уединившись в пустыне. Вскоре к нему стали присоединяться другие искатели духовного просветления. Пахомий разработал строгий устав монастырской жизни, основанный на совместном труде, молитве и послушании.

Пахомий Нерехтский — русский святой XIV века, был учеником преподобного Сергия Радонежского. Основав монастырь в окрестностях Нерехты, он стал духовным наставником для множества иноков и мирян. Пахомий отличался кротостью, смирением и неустанной молитвой.

В этот день многие верующие совершают паломничества к местам, связанным с жизнью Пахомия Великого и Пахомия Нерехтского. Плохой приметой в этот день считается вытираться чужим полотенцем, чтобы не забрать себе чужие проблемы. Также считается, что нельзя оставлять дома беспорядок и разбросанные вещи, чтобы не было проблем с финансами.

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Приметы

Если в этот день тепло — все лето будет теплым;

Если летит много паутины — лето обещает быть жарким;

Дымок от костра клубится и лезет в глаза — день будет влажным;

Западный ветер под низкими облаками — пора сеять ярицу;

Мотыльки летают низко — к доброму урожаю ярицы;

После ненастья появилась на небе радуга — дождь больше не пойдет;

Во время дождя подул восточный ветер — к прекращению осадков;

Плохая примета — вытереться чужим полотенцем, чтобы не забрать себе чужие проблемы;

Незамужние девушки и женщины старались ни с кем не говорить о своих планах на семью в этот день;

Нельзя оставлять беспорядок и разбросанные вещи дома, чтобы не привлечь финансовые проблемы;

Рядом с грядками устанавливали медовую воду для привлечения пчел.

Именины в этот день отмечают: Анастасия, Дмитрий, Игнат и Пахом.

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