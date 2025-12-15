Необычное сочетание привычных ингредиентов: рецепт салата из куриных сердец и красного лука к новогоднему столу

В преддверии Нового года все больше хозяек ищут новые необычные рецепты салатов, так как традиционные немного «приелись». Какой салат отлично подойдет к новогоднему столу — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Этот салат — настоящая находка для тех, кто ищет что-то новое и интересное в привычных сочетаниях. Легкость, сочность и необычный вкус делают его прекрасным дополнением и к праздничному столу, и к повседневному ужину.

Ингредиенты: одна банка консервированной кукурузы, красный репчатый лук — 1 шт., капуста белокочанная — 400 г, болгарский перец — 1-2 шт. (зависит от размера), отварные куриные сердечки — 800г.

Первым делом необходимо открыть банку консервированной кукурузы и слить жидкость. Красный репчатый лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Если вкус лука слишком резкий, можно замариновать его в небольшом количестве уксуса с сахаром и водой на 10-15 минут. Капусту тонко нашинковать. Болгарский перец вымыть, удалить сердцевину и нарезать соломкой. Отварные куриные сердечки остудить и нарезать на небольшие кусочки. Важно, чтобы сердечки были хорошо проварены, но не переварены, чтобы сохранить свою сочность и упругость.

В большой миске нужно соединить все ингредиенты: кукурузу, красный лук (предварительно отжав от маринада), нашинкованную капусту, болгарский перец и куриные сердечки. Заправить салат можно майонезом, сметаной или йогуртом, добавив немного горчицы, соли и перца по вкусу. Если хочется более легкой заправки, можно использовать смесь оливкового масла с лимонным соком и чесноком.

Перед подачей салат рекомендуется охладить в холодильнике в течение 30 минут, чтобы все вкусы хорошо соединились. Украсить блюдо можно свежей зеленью — петрушкой, укропом или зеленым луком.

